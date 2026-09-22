Machtmissbrauch am Theater: 84 Verstöße registriert

60 anonymisierte Erlebnisschilderungen mit insgesamt 84 "identifizierten juristisch relevanten Tatbeständen" hat der 2025 gegründete Verein "Das zeitgemäße Theater" (dzth), der sich als "Wissensdrehscheibe" gegen Machtmissbrauch am Theater versteht, in seinem am Dienstag veröffentlichten ersten Jahresbericht erfasst. "Die Auswertung zeigt: Der häufigste geschilderte Missstand ist nicht das Fehlverhalten selbst, sondern das Ausbleiben wirksamer Reaktionen darauf", heißt es.

© APA/dpa-Zentralbild Und wie sieht's hinter der Bühne aus?