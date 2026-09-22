Experte erwartet nach Duma-Wahl "verdeckte" Mobilmachung

Nach dem deutlichen Sieg der Kremlpartei bei der russischen Parlamentswahl ist in Russland von einer "verdeckten" Mobilmachung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine auszugehen. "Das alte Mobilmachungsdekret ist ja nie aufgehoben worden, und die Teilmobilmachung bis zu einer Stärke von 300.000 Mann kann jederzeit durchgeführt werden", sagte der österreichische Militärexperte Gustav Gressel der APA.

© APA/AFP Russland dürfte nun Soldaten für die Ukraine rekrutieren