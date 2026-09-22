Experte: Merz zu Weihnachten nicht mehr deutscher Kanzler

Der Politikberater Karl Jurka rechnet mit einem baldigen Kanzlerwechsel in Deutschland. "Ich glaube nicht, dass Merz zu Weihnachten noch Kanzler ist", sagt Jurka im APA-Interview. Merz habe "mehrere schwere Fehler" gemacht, darunter auch seine Rede zur Fortsetzung der Reformpolitik am Abend der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. "Man kann nicht weitermachen wie bisher mit diesem Wahlergebnis", betont der in Berliner Politikkreisen gut vernetzte Wiener.

© APA/dpa Politikberater sieht Ablaufdatum für deutschen Regierungschef Merz