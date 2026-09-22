Grüßen wird lockerer: "Hallo" am Land nimmt zu

ARCHIV - 03.07.2021, Niedersachsen, Oldenburg: ILLUSTRATION - Zwei Männer geben sich zur Begrüßung die Hände. (gestellte Szene) Der Handschlag ist zurück - und das, obwohl so viele ihn schon nach wenigen Monaten Pandemie eigentlich totgesagt hatten. (zu dpa: Das Vertraute bleibt: Es werden wieder Hände gereicht) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.