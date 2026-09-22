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Grüßen wird lockerer: "Hallo" am Land nimmt zu
Im ländlichen Österreich wird häufiger mit einem lockeren "Hallo" gegrüßt, ein traditionelles "Grüß Gott" oder ein vertrautes "Griaß di" bleiben aber weit verbreitet. Grußformeln im ursprünglichen Dialekt verschwinden also keineswegs - auch nicht bei Jüngeren, zeigt eine Studie von Forscherinnen um ÖAW-Linguistin Katharina Korecky-Kröll. Die verbreitete Annahme, dass jüngere Menschen weniger grüßen als ältere, stimmt demzufolge ebenfalls nicht.