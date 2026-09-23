„Elektro Eibl“ aus Halbenrain mit Landeswappen ausgezeichnet

Seit 50 Jahren gibt es das Unternehmen „Elektro Eibl“ aus Halbenrain bereits. Nun wurde die Elektroinstallationsfirma mit dem steirischen Landeswappen ausgezeichnet.

Landeshauptmann Mario Kunasek (3.v.l.) überreichte die Urkunde mit der Auszeichnung an Geschäftsführer Patrick Eibl (2.v.l.) und Seniorchef Erich Eibl (1.v.l.). Ebenso am Foto Simone Fasching (1. v.r.)

Die Firma „Elektro Eibl GmbH“ darf nun das steirische Landeswappen führen. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte Geschäftsführer Patrick Eibl und Seniorchef Erich Eibl die Auszeichnung kürzlich im Rahmen einer Feier am Firmenstandort in Halbenrain.

Kunasek gratulierte dem Unternehmen zu seinen Erfolgen: „Die prägenden Personen der Firma wurden stets vom Anspruch geleitet, höchste Qualität mit menschlichem Zusammenhalt zu verbinden.“ Zudem würdigte der Landeshauptmann insbesondere das Engagement des Unternehmens als Lehrbetrieb.

© Land Steiermark Die Urkunde wurde im Rahmen einer Feier am Firmenstandort überreicht

Die Auszeichnung kommt für Elektro Eibl in einem besonderen Jahr: 2026 blickt das Unternehmen auf 50 Jahre Firmengeschichte zurück. Der Betrieb bietet neben Planung, Blitzschutz und Anlagenprüfung auch die Installation von digitaler Gebäude- & Netzwerkinfrastruktur und E-Ladeinfrastruktur an. In Halbenrain sind rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter mehrere Lehrlinge, tätig. Erst 2025 wurde ein neuer Firmenstandort bezogen.