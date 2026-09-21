Auszeichnungen für engagierte Frauen der Kärntner Kulturszene

Am 25. September geht der Maria-Tusch-Frauenpreis an Alina Zeichen, zwei Tage später werden die Gründerinnen der schau.Räume mit dem Villacher Frauenpreis gewürdigt.

Zwei Auszeichnungen würdigen in den kommenden Tagen das Engagement von Frauen der Kärntner Kulturszene. Am 25. September wird Alina Zeichen im Künstlerhaus in Klagenfurt (18.30 Uhr) mit dem Maria-Tusch-Frauenpreis ausgezeichnet. Der von der Stadt Klagenfurt vergebene Preis würdigt besonderes Engagement für Gleichstellung, Feminismus und Toleranz. Alina Zeichen ist Co-Geschäftsführerin des Universitätskulturzentrums Unikum und Lehrende am Institut für Kulturanalyse. Viele Jahre war sie zudem Obfrau der IG Kikk. In unterschiedlichen Funktionen setzt sie sich für Kultur, Gleichstellung und solidarisches Handeln ein.

Benannt ist der Preis nach der Klagenfurterin Maria Tusch (1868–1939), einer Tabakarbeiterin und Gewerkschafterin, die zu den ersten weiblichen Abgeordneten des österreichischen Nationalrats gehörte.

Villacher Frauenpreis

Rosalia Kopeinig und Katrin Ackerl Konstantin

Zwei Tage später, am 27. September, vergibt die Stadt Villach ihren mit 3000 Euro dotierten Frauenpreis. Ausgezeichnet werden die Gründerinnen der schau.Räume, die Schauspielerin und Regisseurin Katrin Ackerl Konstantin sowie die Psychologin Rosalia Kopeinig. Gewürdigt werden „17 Jahre feministische, queere und antirassistische Kulturarbeit“. Die schau.Räume in Villach beschäftigen sich mit Themen wie Gewalt an Frauen, Rassismus, postmigrantische Wirklichkeit oder queere Lebensrealitäten und wollen mit unterschiedlichen Formaten (Performance, Ausstellung, Workshops) Menschen und Geschichten sichtbar machen, die im öffentlichen Leben oft (zu) wenig Gehör finden.

Den Villacher Frauenpreis vergibt die Stadt Villach 2026 zum dritten Mal. Ausgezeichnet werden Personen, Gruppen und Initiativen, die sich in Villach für feministische Anliegen und gesellschaftliche Gleichstellung engagieren.