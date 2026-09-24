Unfall erfunden: Video entlarvt Schwindel von Ordnungshüter in Kärnten

Ein Mitglied des Klagenfurter Ordnungsamts beschuldigte einen Unternehmer, es angefahren und verletzt zu haben. Der Vorwurf hielt dem Wahrheitsbeweis nicht stand.

Stellen Sie sich vor, Sie werden zu Unrecht einer Gewalttat beschuldigt. Doch nach monatelangen Ermittlungen zeigt sich: Das angebliche Opfer hat die Geschichte erfunden. Passiert ist das einem Kärntner Unternehmer. Ihm wurde vorgeworfen, ein Mitglied des Klagenfurter Ordnungsamts angefahren und verletzt zu haben. Die Polizei ermittelte wegen schwerer Körperverletzung, dem Unternehmer drohten bis zu drei Jahre Haft.

Begonnen hatte alles wenige Tage vor der Eröffnung der Koralmbahn im vergangenen Dezember. Auf dem Parkplatz vor dem Klagenfurter Hauptbahnhof herrschte reger Betrieb. Auch der Unternehmer war dort im Auftrag der ÖBB tätig. Um die Montagearbeiten abzusichern, stellte er seinen Transporter quer über zwei Behindertenparkplätze. Das rief zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts auf den Plan. Es kam zum Streit.

„In Angst und Furcht versetzt“

Schließlich gab der Unternehmer nach, stieg in den Transporter und wollte am Dienstfahrzeug vorbei auf den Bahnhofsvorplatz fahren. Dabei soll er den Arm eines Ordnungsamtsmitglieds gestreift und den Beifahrerspiegel des Dienstwagens beschädigt haben. Die Polizei wurde gerufen, der Mann angezeigt. Bei der Einvernahme schilderte das vermeintliche Opfer den Vorfall äußerst dramatisch: Der Transporter habe sich im „schnellen Tempo“ genähert, wodurch es in „Angst und Furcht“ versetzt worden sei, da „ich in diesem Moment keinerlei Möglichkeit hatte, mich selbst in Sicherheit zu bringen und mich körperlich akut gefährdet fühlte“.

Die behaupteten Verletzungen sind nicht nachvollziehbar und die Diagnosen beruhen ausschließlich auf subjektiven Angaben – ohne einhergehende äußere Verletzungsanzeichen. — Aus der Einstellungsbegründung der Staatsanwaltschaft

Was die beiden nicht wussten: Eine Überwachungskamera hatte die Szene aufgezeichnet. Nach Auswertung der Aufnahme und Beiziehung zweier Gutachter kam die Staatsanwaltschaft zu einem anderen Ergebnis: Ein Kontakt des Transporters mit dem Dienstwagen sei „auszuschließen“, die behaupteten Verletzungen seien „nicht nachvollziehbar“. Auch vom schnellen Tempo kann keine Rede sein: Der Transporter war mit nur zwischen 3,8 und 5,4 Kilometern pro Stunde unterwegs. Das Verfahren gegen den Unternehmer wurde daher eingestellt.

Anklage wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung

Stattdessen musste sich Ende August das vermeintliche Opfer selbst wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Prozess endete mit einer Diversion. Das heißt, dass sich der Beschuldigte zu seinem Vergehen bekennt und eine Geldstrafe bezahlen muss, formell aber unbescholten bleibt. Für den Unternehmer ist der Fall ein Beispiel dafür, dass „Mitarbeitern des Ordnungsamts mehr Glauben geschenkt wird als einem Bürger“. Ohne das Video, sagt er, wäre er wegen schwerer Körperverletzung angeklagt worden.

© Helge Bauer Ordnungsamtschef Wilfried Kammerer

Für Wilfried Kammerer, Leiter des Ordnungsamts, ist die Beweislage hingegen „für keine der beiden Seiten eindeutig“. Entsprechend begrenzt fallen die dienstrechtlichen Konsequenzen aus: Mit der betroffenen Person wurde der Vorfall besprochen, eine Nachschulung festgesetzt und sie bis auf Weiteres dem Innendienst zugeteilt. Zusätzlich sollen alle Mitarbeiter Kommunikations- und Deeskalationsschulungen absolvieren. Auch die Einführung von Bodycams wird geprüft.

Der Vorfall wird den Ruf der Ordnungshüter nicht verbessern. Die zehnköpfige Einheit sollte wegen der hohen Kosten im Vorjahr eigentlich abgeschafft werden. Heute will Bürgermeister Christian Scheider (FSP) davon nichts mehr wissen. „Es steht außer Frage, dass die Organisation verändert bzw. weiterentwickelt werden muss“, sagt er und verweist auf bereits gesetzte Schritte: Die Stadt habe sich vom externen Sicherheitsdienstleister getrennt und dessen Aufgaben dem Ordnungsamt übertragen. Gleichzeitig wurde das Personal der Einheit um vier Personen reduziert.