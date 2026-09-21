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Berg- und Naturwacht lud nach St. Ruprecht ein

Am Samstag stand in St. Ruprecht an der Raab alles im Zeichen von Natur und Umweltschutz. Zusätzlich zum 30-jährigen Jubiläum der Stefaniequelle wurde auch der Tag der „Berg- und Naturwacht“ abgehalten.

Am Samstag stand in St. Ruprecht an der Raab alles im Zeichen der Natur
© Berg- und Naturwacht
Am Samstag stand in St. Ruprecht an der Raab alles im Zeichen der Natur
Sankt Ruprecht an der RaabUmweltschutz

Die Berg- und Naturwacht lud am vergangenen Samstag nach St. Ruprecht an der Raab ein, um Wissenswertes über Natur, Vogelschutz und Nistkästen zu erfahren. Die Gäste konnten Vogelstimmen erraten. Auch über heimische Pflanzen wurden sie aufgeklärt sowie über Gewässeraufsicht. Letzteres passte zum 30-jährigen Jubiläum der Stefaniequelle, die zusätzlich im Fokus des Tages stand.

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Die Berg- und Naturwacht lud am Samstag nach St. Ruprecht an der Raab ein.
Die Berg- und Naturwacht lud am Samstag nach St. Ruprecht an der Raab ein. © Berg- Und Naturwacht