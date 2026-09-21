Berg- und Naturwacht lud nach St. Ruprecht ein

Am Samstag stand in St. Ruprecht an der Raab alles im Zeichen von Natur und Umweltschutz. Zusätzlich zum 30-jährigen Jubiläum der Stefaniequelle wurde auch der Tag der „Berg- und Naturwacht“ abgehalten.

© Berg- und Naturwacht Am Samstag stand in St. Ruprecht an der Raab alles im Zeichen der Natur