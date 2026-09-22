Der FC Gaimberg holte Sieg bei Kleinfeldturnier

Beim Kleinfeld-Dorfturnier in Gaimberg, das von der Sportunion Raiffeisen veranstaltet wird, wurden zahlreiche spannende Spiele ausgetragen.

Die Sportunion Raiffeisen Gaimberg veranstaltete am örtlichen Sportplatz ein Kleinfeldturnier. Im Rahmen des Eröffnungsspiels spielten einige der jüngsten Fußballkindergarten-Kicker gegen etwas erfahrenere Kinder. Da das Wetter im Laufe des Vormittags immer besser wurde, konnten bei sonnigem Wetter zahlreiche interessante und faire Spiele abgehalten werden. Platzsprecher Norbert Mühlmann kommentierte die Matches.

Die insgesamt acht bunt gemischten Mannschaften, von Jung bis Älter, Männer und Frauen, gaben ihr Bestes und am Ende des Tages siegte der FC Gaimberg vor den Titelverteidigern dem Team „Feuerwehr“ und den „Dorflegenden“. Groß war die Freude zudem darüber, dass sich die Gastmannschaft – die FC Vidrol – den vierten Platz erkämpfte. Alle Spieler und Zuschauer wurden auch kulinarisch verwöhnt. Zudem sorgten die Musiker von „Soi Zwoa und die Oan Zwoa“ für gute Stimmung.