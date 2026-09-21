19-Jähriger erlag Verletzungen: Er fuhr mit Auto gegen Hauswand

Samstagfrüh krachte ein 19-Jähriger mit seinem Pkw in Brodersdorf, Bezirk Graz-Umgebung, in ein Mehrparteienhaus. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen im LKH Graz.

Nach einem Unfall am Samstag erlag ein 19-Jähriger nun seinen schweren Verletzungen im LKH Graz

Der 19-Jährige, der Samstagfrüh in Brodersdorf, Bezirk Graz-Umgebung, mit seinem Auto in ein Mehrparteienhaus krachte, erlag nun im LKH Graz seinen schweren Verletzungen.

Er war am Samstag gegen 5.15 Uhr mit seinem Pkw auf der B 65 von Gleisdorf in Richtung Eggersdorf unterwegs. Laut Zeugen überholte er vor dem Ortsgebiet Brodersdorf mehrere Fahrzeuge und fuhr zu schnell, ehe er von der Fahrbahn abkam und frontal in ein Mehrparteienhaus prallte.

Bei der Durchsuchung des Unfallfahrzeugs stellte die Polizei Alkohol und Suchtgiftutensilien sicher.