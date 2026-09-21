Protest in ganz Deutschland gegen Kahlschlag in der Autoindustrie

Zehntausende Beschäftigte protestieren: Gewerkschaft IG Metall fordert, dass Politik und Unternehmen handeln müssen. Die Arbeitgeber fordern einen Dialog über die hohen Arbeitskosten.

Die Gewerkschaft IG Metall fordert mit ihrem deutschlandweiten Aktionstag gegen Stellenabbau in der Autoindustrie Politik und Unternehmen zum raschen Handeln gegen die Krise auf. Überall im Land versammelten sich am Montag Beschäftigte, „um Arbeitgebern und Politik zu zeigen, dass es ihnen reicht“, sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner vor Tausenden Beschäftigten auf der Betriebsversammlung im Volkswagen-Stammwerk Wolfsburg. „Überall brennt gerade die Hütte.“

Die Gewerkschaft fordert mehr Schutz vor Dumping-Konkurrenz aus China durch Einfuhrzölle auf Hybridfahrzeuge oder Vorschriften zu lokaler Produktion in Europa. Dazu müsse sich die deutsche Bundesregierung bekennen. „Deswegen ein klarer Appell an die Politik und die Arbeitgeber, diese Autoindustrie nicht vor die Wand zu fahren und danach Fahrerflucht zu begehen, sondern dafür zu sorgen, dass wir zusammen nach vorne kommen.“

Bessere Subventionspolitik gefordert

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte, dafür sei auch eine bessere Subventionspolitik nötig. Es benötige Subventionen, die ansatzweise mit dem gleichziehen, was in anderen Märkten zu sehen sei. So bekomme Volkswagen in Kanada Milliarden dafür, eine Batteriefabrik aufzubauen. „Das macht es uns schwer, Salzgitter zu erweitern“, ergänzte Cavallo. Die Aktionäre müssten ihren Beitrag leisten, indem sie zugunsten von Investitionen auf Dividenden verzichten. Allerdings helfe dabei die Steuerpolitik nicht, weil bei einem Verzicht auf die Dividende nach derzeitigem Recht trotzdem die vollen Steuern fällig seien.

Zu dem Aktionstag unter dem Motto „Zukunft statt Kahlschlag“ erwartete die Gewerkschaft zehntausende Beschäftigte von Autobauern und Zulieferern bei mehr als 280 Aktionen vor den Werkstoren. In den Unternehmen müsse beim Management zu großer Produktvielfalt und Bürokratie gespart werden. Zukunftsprodukte und Investitionen in die Standorte seien gefragt statt Geldregen für die Aktionäre. Die IG Metall wirft den Arbeitgebern koordinierte Angriffe auf Jobs und Arbeitsbedingungen vor. Rufen nach längeren Arbeitszeiten fürs gleiche Geld entgegnet die Gewerkschaft: „Finger weg von der 35-Stunden-Woche!“

Arbeitgeber: Dialog statt Protest

Der regionale Arbeitgeberverband Nordmetall kritisierte die Protestaktionen der Gewerkschaft. „Solche streikähnlichen ‚Aktionstage‘ belasten die Unternehmen zusätzlich und schwächen unsere norddeutschen Standorte im harten internationalen Wettbewerb weiter“, erklärte Geschäftsführer Nico Fickinger. „Proteste vor Werkstoren lösen keine Probleme.“ Statt einseitiger Schuldzuweisungen an die Unternehmen und ihre Manager solle die IG Metall einen sachlichen Dialog über die Zukunftsfähigkeit der Autoindustrie führen. Dazu gehörten niedrigere Arbeitskosten und längere Arbeitszeiten.

Die deutsche Autoindustrie steckt seit fast drei Jahren in der Krise. Die einst satten Gewinne in China sinken, seit der Umstieg auf Elektroautos auf dem weltweit größten Markt immer schneller geht und heimische Hersteller ihre Marktanteile ausbauen. Allein im vergangenen Jahr gingen in der wichtigen deutschen Schlüsselindustrie rund 50.000 Arbeitsplätze verloren. Bei VW stehen in Deutschland vier Werke auf der Kippe, in den kommenden Jahren sollen 25.000 weitere Stellen verschwinden. Die Unternehmensberatung Roland Berger geht von anhaltendem Beschäftigungsabbau in der Branche bis zum nächsten Jahrzehnt aus. In einer Studie für das „Manager Magazin“ hieß es jüngst, von zuletzt knapp 700.000 Arbeitsplätzen werde die Zahl der Mitarbeitenden in den nächsten fünf Jahren auf 490.000 sinken. Die Produktion in Deutschland schrumpfe, die Fertigung von Elektroautos sei weniger arbeitsintensiv als die von Verbrennern und höhere Produktivität erfordere weniger Arbeitskräfte.

Hohe Arbeitskosten sind neben Belastungen durch Steuern, Bürokratie und Energiepreise aus Sicht des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall ein Grund für die zu geringe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und den anhaltenden Stellenabbau. „Ohne echte Reformen, die die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes wieder stärken, wird die Deindustrialisierung weitergehen“, erklärte Gesamtmetall-Chefvolkswirt Lars Kroemer. Am Mittwoch beschließt die IG Metall ihre Forderung für die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Im Oktober beginnen die Verhandlungen, Warnstreiks sind ab November möglich.