Neues Pelletwerk wurde bei Holz Theurl in Assling eröffnet

20 Arbeitsplätze wurden im neuen Pelletwerk samt dazugehöriger Kraft-Wärme-Kopplungsanlage geschaffen. Theurl produziert 80.000 Tonnen Pellets pro Jahr.

Ein neues Pelletwerk und die dazugehörige Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK-Anlage) wurden bei der Theurl Holz Assling GmbH am Freitag eröffnet. Mit dem Projekt „Energie 4.0“ setzt das Osttiroler Holzindustrieunternehmen einen weiteren Schritt in Richtung vollständiger Rohstoffnutzung und einer effizienten, standorteigenen Energieversorgung. Gleichzeitig entstehen 20 neue Arbeitsplätze in der Region.

Der Bau des Pelletwerks und der KWK -Anlage dauerte rund zwei Jahre. Bereits im Oktober 2025 liefen die ersten Pellets vom Band. Mit den neuen Anlagen werden Sägenebenprodukte und Reststoffe aus der Holzverarbeitung direkt am Standort weiterverwertet. Im Pelletwerk entstehen daraus hochwertige Pellets, während Rinde und Waldhackgut in der KWK-Anlage zur Erzeugung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Auf diese Weise erhöht Theurl die Wertschöpfung aus dem eingesetzten Rohstoff und nutzt die im Produktionsprozess anfallenden Nebenprodukte konsequent weiter.

Die KWK-Anlage verfügt über eine Leistung von 4 MW elektrisch und 12 MW thermisch. Damit erzeugt das Unternehmen direkt am Standort Strom und Wärme aus regional verfügbaren Holzreststoffen. Die elektrische Energie deckt den gesamten Strombedarf der beiden Theurl-Standorte in Assling.

© Simon Baumgartner/Theurl Holz Assling GmbH Das Holzunternehmen erhöht mit Großinvestiton die Unabhängigkeit von externen Energiequellen

Die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme wird unter anderem für die Holztrocknung genutzt. Darüber hinaus wird die erzeugte Wärme in das Fernwärmenetz eingespeist und trägt damit auch zur Wärmeversorgung des Ortsteils Thal bei. Gemeinsam mit der Pelletproduktion stärkt die KWK-Anlage die regionale Energieerzeugung und reduziert die Abhängigkeit von externen Energiequellen.

Neues Geschäftsfeld wird erschlossen

Das neue Pelletwerk ist auf eine jährliche Produktionskapazität von rund 80.000 Tonnen ausgelegt. Diese Menge entspricht rechnerisch dem jährlichen Pelletbedarf von etwa 20.000 Haushalten. Ein angeschlossenes Pelletlager ermöglicht die Bevorratung größerer Mengen und trägt damit zu einer kontinuierlichen und verlässlichen Versorgung bei. Bei der Planung wurde besonderer Wert auf eine kompakte Bauweise gelegt. Dadurch konnte die vorhandene Fläche am Standort effizient genutzt und die neue Infrastruktur optimal in die bestehenden Produktionsabläufe integriert werden. Mit der Pelletproduktion erschließt Theurl zugleich ein neues Geschäftsfeld. Neben dem Vertrieb an Geschäftskunden werden die Pellets künftig auch direkt an Endverbraucherinnen und Endverbraucher angeboten. Das Vertriebsgebiet umfasst Osttirol, Südtirol, Oberkärnten, das Pinzgau und das Tiroler Unterland.

„Die Fertigstellung des Pelletwerks und der KWK-Anlage ist das Ergebnis von zwei Jahren intensiver Zusammenarbeit. Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den zahlreichen Partnerunternehmen, die mit ihrem Einsatz, ihrem Fachwissen und ihrem Engagement zur erfolgreichen Umsetzung beigetragen haben. Mit den neuen Anlagen nutzen wir unsere Ressourcen noch effizienter und erzeugen sowohl mit den Pellets als auch mit der KWK-Anlage Energie direkt in der Region. Damit stärken wir die regionale Wertschöpfung, erhöhen unsere Unabhängigkeit von externen Energiequellen und schaffen eine wichtige Grundlage für die langfristige Entwicklung unseres Unternehmens und des Standorts Assling“, sagen Stefan und Hannes Theurl, Geschäftsführer von Theurl Holz.