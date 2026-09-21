Allerhand zu entdecken gab es bei einem Flohmarkt am Zeltweger Hauptplatz.

Stöbern, entdecken und genießen – das war das Motto beim diesjährigen Herbst-Flohmarkt auf dem Zeltweger Hauptplatz. So manche Besucherin und mancher Besucher fand hier ein Schmankerl, welches schon lange gesucht wurde. Schmankerl der deftigen Art gab es aber auch in „Ottos Schmankerl Ecke“. Für die Kleinen war eine Action-Ecke mit Riesenrutsche, Hüpfburg und Kinderschminken am Platz und natürlich gab es auch die beliebte Zuckerwatte und Popcorn. Zu all dem spielten die „Kumpels“ mit zünftigen Weisen auf.

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