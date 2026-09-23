Rotes Kreuz übte Erste Hilfe mit Voitsberger Senioren

Die Seniorinnen und Senioren übten etwa das Absetzen von Notrufen und Herzdruckmassage. Der Seniorenbund der ÖVP bedankte sich mit einer Spende von 300 Euro.

Kürzlich veranstaltete das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach für den ÖVP-Seniorenbund einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs anlässlich des Welttags der Ersten Hilfe. Die Seniorinnen und Senioren lernten und übten unter Anleitung des Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten Helmut Oberländer, wie sie auf verschiedene Szenarien im Ernstfall richtig reagieren.

Neben dem richtigen und raschen Absetzen eines Notrufs wurde unter anderem die Herzdruckmassage ausführlich erklärt und praktisch geübt.

© RK/Oberländer Die Seniorinnen und Senioren beim Erste-Hilfe-Kurs

Wenige Tage später besuchte der Bezirksgeschäftsführer der ÖVP Voitsberg, Christian Hiebler, die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach. Dort überreichte er Bezirksstellenleiter Florian Angerer und Bezirksgeschäftsführer Aldo Striccher einen Spendenscheck in Höhe von 300 Euro und bedankte sich für „die tolle Arbeit, die das Rote Kreuz tagtäglich für die Menschen im Bezirk Voitsberg leistet.“