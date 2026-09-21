Große Trauer um hilfsbereiten Kärntner Gendarmen

Horst Hinterhofer war Gendarmeriepostenkommandant in Weitensfeld. Nun starb er mit 88 Jahren. Die Urnenbeisetzung findet am 25. September in Glödnitz statt.

Der ehemalige Gendarmeriepostenkommandant von Weitensfeld, Horst Hinterhofer, ist im Alter von 88 Jahren am 4. September verstorben. Geboren wurde er am 10. November 1937 in Deutschland. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Friesach, wo er auch seinen beruflichen Weg begann. Zunächst erlernte er das Malerhandwerk. Nach der Lehrzeit führte ihn sein Weg weiter in die Gendarmerieschule.

In Straßburg gründete Horst Hinterhofer eine Familie mit Frau und vier Kindern. Nach der Scheidung kam er nach Weitensfeld, wo er bis zu seiner Pensionierung vor rund 30 Jahren Postenkommandant war. Er galt als hilfsbereiter und handwerklich sehr geschickter Mensch. Seine Hobbys waren die Jagd und der Skisport.

45 Jahre Lebensgemeinschaft

Vor 45 Jahren lernte er schließlich die ehemals bekannte Glödnitzer Gastwirtin Charlotte Hochsteiner kennen, mit der er bis zu ihrem Ableben am 9. April 2026 im gemeinsam gebauten Haus in Glödnitz zusammenlebte. Nur knapp fünf Monate später folgte er ihr.

Die Urne des Verstorbenen wird am Freitag, dem 25. September, ab 10 Uhr, im Karner Glödnitz aufgebahrt. Um 15 Uhr findet dann die heilige Seelenmesse in der Pfarrkirche mit anschließender Urnenbeisetzung am Ortsfriedhof statt.