2,5 Millionen Euro für ein neues High-Tech-Labor in Kärnten

Die apis labor GmbH, die auf Qualitätsprüfung von Medikamenten spezialisiert ist, errichtet Labor- und Kompetenzstandort in Klagenfurt und erweitert Geschäftsbereiche.

Von einem Start-up in zwei adaptierten Autowerkstätten hat sich die apis labor GmbH in den vergangenen acht Jahren zu einem international anerkannten Pharma-Labor entwickelt. Das Ebenthaler Unternehmen ist auf Qualitätsprüfung von Medikamenten aus dem asiatischen Raum und ihre Freigabe für den europäischen Markt spezialisiert. Nun investiert apis 2,5 Millionen Euro in ein neues volldigitales High-Tech-Labor, bei dem auch alle Prüfprozesse lückenlos, digital nachvollziehbar sind.

Laborcampus

Auf 1000 Quadratmeter Nutzfläche des ehemaligen Fließen-Leeb-Standortes in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt wird ein moderner Laborcampus entstehen. „Wir investieren bewusst in Kärnten und machen Klagenfurt zu unserem zentralen Laborstandort für pharmazeutische Analytik, Mikrobiologie und Molekularbiologie“, erklären die Geschäftsführer Herwig Tiefenbacher und Thomas Pfeifer:

© apis labor Team der apis labor GmbH

Die apis labor GmbH ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Dadurch ist der bisherige Standort zu klein geworden. „Wir verzeichnen ein jährliches Umsatzplus von 15 bis 20 Prozent“, sagt Pfeifer. Aktuell sind 17 Fachkräfte im Unternehmen beschäftigt. Künftig sollen es durch die Erweiterung der Geschäftsbereiche wie Mikrobiologie noch mehr werden.

Der Umbau des Gebäudes hat bereits begonnen und soll 2027 abgeschlossen sein. Mitte des kommenden Jahres soll der Laborbetrieb am neuen Standort vollumfänglich starten.