Hausarzt holt sich Nachfolger in seine Ordination in St. Paul

Allgemeinmediziner Heinz Schmidberger (65) wird ab 1. Oktober eine Teilgruppenpraxis mit Stefan Dexl führen.

Erst war er 15 Jahre lang als Oberarzt auf der Unfallabteilung im LKH Wolfsberg tätig, im Jahr 2002 sattelte er schließlich um und übernahm eine Kassenplanstelle als praktischer Arzt in St. Paul: Heinz Schmidberger aus Bad St. Leonhard. „Ich war mit Leib und Seele Unfallchirurg, ich bin aber auch mit Leib und Seele Hausarzt“, sagt der Mediziner, der im Jänner 65 Jahre alt geworden ist. Und obwohl er mittlerweile auch schon die Pension bezieht, ist er für seine Patienten weiterhin in seiner Ordination in der Bahnhofstraße in St. Paul da.

Wann er letztlich in Pension gehen wird, könne er noch nicht sagen. Zu tun hat er genug. Vor allem, seit bekannt wurde, dass die praktische Ärztin Silvia Gutschi-Dohr als Internistin nach Wolfsberg wechseln wird und sich ihre Patienten nach einem neuen Hausarzt umsehen müssen. „Alleine am Montag hatte ich 200 Patienten in meiner Ordination“, sagt der 65-Jährige, der sich auf Knie(-leiden) spezialisiert hat.

© Privat Heinz Schmidberger (65) ist praktischer Arzt und war davor 15 Jahre lang Unfallchirurg im LKH Wolfsberg

Eine Änderung gibt‘s aber schon jetzt – in Form einer Teilgruppenpraxis. Ab 1. Oktober wird Heinz Schmidberger gemeinsam mit Stefan Dexl die Praxis über dem Elektrogeschäft Pajnik in St. Paul betreiben. Die beiden teilen sich ab diesem Zeitpunkt eine Kassenstelle. „Mit Beendigung der Vertragstätigkeit von Dr. Schmidberger geht die Planstelle auf Dr. Dexl über und wird von ihm weitergeführt“, heißt es seitens der ÖGK.

„Als die Teilgruppenpraxis in St. Paul kärntenweit ausgeschrieben war, bin ich darauf aufmerksam geworden und habe mich beworben“, erzählt der Mediziner Stefan Dexl: „Ich war immer schon gefühlt ein St. Pauler. Als gebürtiger Lavamünder bin ich in St. Paul zur Schule gegangen, meine Großeltern wohnen hier und ich bin Mitglied bei der Altlavanttaler Trachtenkapelle St. Paul. Auch wenn ich inzwischen in Wolfsberg lebe, habe ich eine starke Verbindung zu St. Paul.“

© Privat Stefan Dexl (41) ist Allgemeinmediziner und Internist mit kardiologischem Schwerpunkt

Stefan Dexl war – inklusive Turnus und Ausbildung – 16 Jahre lang bei der Kabeg beschäftigt, ab 2020 als Oberarzt auf der Internen Abteilung im LKH Wolfsberg. „Ich bin Allgemeinmediziner und Internist mit kardiologischem Schwerpunkt, wobei ich den Patienten internistische Leistungen in der Ordination auf wahlärzlicher Basis anbieten werde“, erklärt der 41-jährige Wolfsberger, dessen Frau Lisa Teresa Dexl praktische Ärztin in Lavamünd ist. „In den ersten paar Wochen werden wir gleichzeitig arbeiten und danach die Dienste je nach Patientenaufkommen aufteilen“, sagt Stefan Dexl, der zusätzlich zu Schmidbergers Assistentin noch eine diplomierte Krankenschwester anstellen wird.