Klagenfurt: Haftstrafe wegen „Teufelsaustreibung“ an Schwester

Ein 29-Jähriger wurde wegen Freiheitsentziehung an seiner Schwester in Klagenfurt zu zwei Jahren Haft verurteilt. Richterin glaubte ihm aber gute Absicht.

„Es ist keine Schizophrenie. Es ist das andere, der Teufel.“ Diesen Satz hatte die Bodycam eines Polizisten aufgezeichnet, als im Mai Rettung und Polizei zu einer Kärntner Familie gerufen wurden.

Vier Monate später ist der Fall nun rechtskräftig abgeschlossen: Ein 29-Jähriger wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen Freiheitsentziehung zu zwei Jahren Haft verurteilt, 16 Monate davon bedingt.

„Wir glauben Ihnen, aber...“

„Dass Sie der Schwester etwas Gutes tun wollten, glauben wir sogar, aber das Maß wurde überschritten“, sagte Richterin Lisa Kuschinsky bei der Urteilsverkündung. Verteidigung und Staatsanwaltschaft verzichteten auf Rechtsmittel.

Im Zentrum des ungewöhnlichen Prozesses stand die Frage, was in einer Wohnung einer ägyptischstämmigen Familie über mehr als 20 Stunden hinweg geschehen war. Die damals 27-jährige Schwester des Angeklagten leidet wie weitere Familienmitglieder an paranoider Schizophrenie. Seit rund drei Monaten hatte sie ihre Medikamente nicht mehr genommen, ihr psychischer Zustand hatte sich massiv verschlechtert.

Fatale Entscheidung des Bruders

Am betreffenden Tag im Mai wurde die Frau aggressiv gegenüber Angehörigen. Ihr Vater wollte die Rettung verständigen. Der Bruder entschied sich jedoch dafür, sie selbst festzuhalten. Die 27-Jährige soll zu diesem Zeitpunkt sogar versucht haben, vom Balkon zu springen.

Was danach geschah, war bereits beim ersten Verhandlungstag Ende August detailliert geschildert worden: Der Angeklagte fixierte seine Schwester, fesselte sie mit einer Katzenleine und einem Gürtel an Händen und Beinen und klebte ihr zeitweise den Mund mit Klebeband zu, damit sie nicht spucken und beißen konnte. Über Stunden spielte er ihr immer wieder ein rund eineinhalbstündiges Video mit Koranversen vor. Erst am nächsten Morgen wurde schließlich die Rettung verständigt.

Lückenhafte Erinnerungen des Opfers

Der 29-Jährige bestritt auch am zweiten Verhandlungstag, seine Schwester einer Dämonenaustreibung unterzogen zu haben. Er habe in einer Ausnahmesituation gehandelt und stets versucht, ihr zu helfen. Die Maßnahmen seien auf Wunsch seiner Schwester erfolgt, die zwischendurch immer wieder klare Momente gehabt habe.

Tatsächlich hatte die 27-Jährige ihren Bruder bereits beim ersten Prozesstag in wesentlichen Punkten bestätigt. Ihre Erinnerungen waren allerdings lückenhaft. Vor Gericht sagte sie auch, sie sei von Dämonen besessen. Für den Schöffensenat war entscheidend, dass die psychisch schwer erkrankte Frau in ihrem damaligen Zustand gar nicht in der Lage gewesen sei, einer Freiheitsentziehung zuzustimmen.

„Es ist der Teufel“

Auch die Aufnahme der Polizei sprach gegen die Darstellung des Angeklagten. Auf der Bodycam war zu hören, wie er einer Sanitäterin erklärte: „Es ist keine Schizophrenie. Es ist das andere, der Teufel.“ Vor Gericht relativierte er diese Aussage. Er sei damals verwirrt und mit der Situation überfordert gewesen.

Anwalt: Mandant war im Zwiespalt

Für Staatsanwältin Barbara Baum stand nach dem Beweisverfahren fest, dass der Schwester nicht nur die Freiheit entzogen, sondern ihr dabei auch besondere Qualen zugefügt worden waren. Sie fasste es in ihrem Schlussplädoyer zusammen: „Wenn die Schwester vom Balkon springen möchte, frage ich sie nicht, was sie möchte, sondern rufe den Notruf!“

Verteidiger Philipp Tschernitz verwies hingegen darauf, dass der 29-Jährige selbst eingeräumt habe, früher medizinische Hilfe holen zu müssen. Er sei aber in einem Zwiespalt gewesen, weil seine Schwester genau das nicht gewollt habe. Tschernitz beantragte einen Freispruch, jedenfalls aber eine milde Strafe.

Urteil: Zwei Jahre Haft

Der Schöffensenat folgte dem nicht. Bei einem Strafrahmen von einem bis zehn Jahren sah das Schöffengericht etwa die bisherige Unbescholtenheit des Mannes als mildernd an. Zwei Jahre Haft wurden ausgesprochen, davon 16 Monate bedingt. Für Richterin Kuschinsky blieb am Ende vor allem eines: In der damaligen Situation hätte es nur eine richtige Reaktion gegeben - sofort medizinische Hilfe zu holen.