Feldkirchner Familienbetrieb sorgt seit 40 Jahren für Sauberkeit

Das Unternehmen „Huber Entsorgung“ wurde 1986 gegründet und wird seit 2014 von Christiane Huber geleitet. Heuer stieg ihr ältester Sohn in den Betrieb ein.

Die Altglasentsorgung in ganz Kärnten, die Bereitstellung von Containern in verschiedenen Größen oder die Straßenreinigung mit Kehrmaschinen sind nur drei der vielen Betätigungsfelder des Feldkirchner Unternehmens „Huber Entsorgung“, das heuer 40 Jahre alt wird. Gegründet wurde der Familienbetrieb im Jahr 1986 von Horst Huber, der damals die insolvente Firma Rauter übernahm und daraus die „Huber Entsorgung“ machte.

„Wir haben Kunden aus dem privaten und dem öffentlichen Bereich“, erklärt Geschäftsführerin Christiane Huber (52). Seit dem Unfalltod ihres Mannes Herwig im Jahr 2014, der den Familienbetrieb 2002 von seinem Vater Horst übernahm, führt sie das Unternehmen. In diesem Sommer ist zusätzlich der älteste Sohn Thomas (29) in den Betrieb eingestiegen. „Er bereitet sich nun Schritt für Schritt auf seine zukünftige Aufgabe vor. Wir werden den Betrieb gemeinsam weiterführen“, ist Christiane Huber stolz und betont: „Dass ein Kind in einen Familienbetrieb einsteigt, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr.“

© Huber/Assam Thomas und Christiane Huber bei der Jubiläumsfeier

Der Fuhrpark als „Steckenpferd“

Als Entsorgungsunternehmen stehe man vor laufenden Herausforderungen: „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen aber auch der Markt selbst werden immer anspruchsvoller. Wir wollen uns diesen Herausforderungen stellen und neue Wege gehen“, so die Geschäftsführerin. Ständige Investitionen in den Fuhrpark – laut Huber das „Steckenpferd“ des Unternehmens – zählen dabei zu den wichtigen Eckpfeilern.

© Huber Entsorgung Der Fuhrpark im Jahr 1991

Nicht zu unterschätzen ist die Rolle der Bevölkerung in Sachen richtiger Entsorgung, vor allem, was Batterien und Akkus betrifft. „Hier passiert viel durch falsche Entsorgung. Viele Bürger denken gar nicht daran, dass etwa auch in blinkenden Kinderschuhen oder Geburtstagskarten Batterien stecken“, macht Huber aufmerksam. Solche Dinge können in den Altstoffsammelzentren (ASZ) abgegeben werden.

1 / 3 Bieranstich beim Jubiläumsfest © Huber/Assam

Jubiläumsfest mit 200 Gästen

Kürzlich fand am Firmengelände die große Feier mit rund 200 Gästen zum 40-Jahr-Jubiläum statt, zu der Kunden, Lieferanten, Vertreter aus Politik und Wirtschaft und natürlich die 38 Mitarbeitenden eingeladen waren. Letzteren spricht die Geschäftsführerin ihren besonderen Dank aus: „Ein Unternehmen lebt mit und durch jeden einzelnen Mitarbeitenden. Wir haben Mitarbeiter, die 30 oder seit dem Beginn vor 40 Jahren dabei sind. Sie sind auch wesentlicher Teil unserer Zukunft.“ Für langjährige Mitarbeitende gab es beim Fest eine Ehrung durch ihren Arbeitgeber.

Die Jubiläumsfeier gestaltete auch Christiane Hubers Schwiegertochter Elisabeth Haberschrick kreativ mit. Ebenso für das Gelingen mitverantwortlich zeichneten die Feuerwehr St. Martin, Caterer Willi Blasge und der Männergesangsverein Tiffen. Der Bieranstich erfolgte mit Bierbaron Peter Tengg und mit musikalischer Begleitung von Jakob Seppele, dem jungen Neffen von Christiane Huber.