Weltweit einzigartig: Graz feiert Kultkomponisten Steve Reich

Treffpunkt Weikhard-Uhr! In einem weltweit einzigartigen Musik-Marathon feiert das Grazer Studio Percussion den Kultkomponisten Steve Reich – zum 90er.

Kommt er, oder kommt er nicht? Diese Frage mag sich so mancher Fan des singulären Kultkomponisten in den letzten Wochen gestellt haben. Je nun, er kommt nicht, lässt uns Günter Meinhart wissen, das sei auch nie ein Thema gewesen. Naja, mit 90 Jahren ist man vielleicht auch nicht mehr der Reiselustigste. Und ein Blick über die weltweiten Feierlichkeiten zum runden Geburtstag von Steve Reich am 3. Oktober zeigt, dass der Herr der Patterns da wohl allerhand zu tun hätte. Trotzdem ist so etwas wie in Graz einzigartig.

Initiative, die einzigartig ist

Wir haben sogar ein internationales Ranking herausgefordert, das den Grazer Steve-Reich-Marathon an die Spitze aller Tributs und Feierlichkeiten führt – als den originellsten und musikalisch bezugreichsten. Noch vor dem dreitägigen „Steve Reich at 90 Festival“ in Newcastle etwa. Denn in keiner Stadt taucht man so in die Musik und in die musikalischen Konzepte des New Yorkers ein wie in Graz, wo die American Minimal Music ja nicht gerade erfunden wurde. Aber hier gibt es mit dem Schlagwerkensemble Studio Percussion und seinem Gründer Günter Meinhart eben eine beispiellose Initiative, die das Werk von Steve Reich seit jeher im Zentrum ihrer Aktivitäten pflegte.

Reich: „Mehr, als man sich erhoffen kann“

Die Idee zu „Graz spielt Steve Reich“ kam von Meinharts Sohn Raphael, längst selbst renommierter Mallets-Musiker und seit Februar auch einer der neuen Leiter des Studio Percussion. Der Sohn hatte also die Idee, der Vater die Arbeit. Als Produktionsleiter des Steve-Reich-Marathons arbeitet Günter Meinhart schon über ein Jahr intensiv an dem Projekt und musste so manche Hürde überwinden. Der Größe des Ereignisses ist sich Steve Reich auch selbst bewusst und freut sich, „dass dieses Festival in Graz ausgerichtet wird. Ich bin Studio Percussion Graz und allen beteiligten Musikern sehr dankbar.“ Denn wie der bescheidene Maestro uns wissen lässt: „Mit 90 Jahren ist es mehr, als man sich erhoffen kann, zu sehen, wie neue Musikergenerationen meine Musik weiterhin spielen.“

Auf alle Fälle: Treffpunkt um 00:00 Uhr bei der Weikhart-Uhr – wo sonst! Dort, wo jeden Tag zur vollen Stunde die Big-Ben-Tonfolgen ertönen, „schlägt die Uhr am 3. Oktober einen anderen Takt und lässt eines der berühmtesten Rhythmusmuster Reichs über den Platz pulsieren“.

24 Orte, 25 Programmpunkte

In den folgenden 24 Stunden wird alsdann an 24 Orten mit 25 Programmpunkten von 90 Musikern und Musikerinnen und einem Extremsportler gerade in Graz der große Sohn der Stadt New York gefeiert. Der große Sohn NYCs? Einer gewiss, zählt er doch zu den wichtigsten zeitgenössischen Komponisten, jener der Minimal Music allemal.

© IMAGO/Francois Grivelet Steve Reich

Steve Reich ist der Mann, der der Musik beigebracht hat, dass die Größe im Kleinen liegt, dass man mit Wiederholung und Insistieren eine völlig neue Klangwelt definieren kann, in der sich Raum und Zeit Guten Morgen sagen. Durch winzige Verschiebungen und Überlagerungen entstehen faszinierende rhythmische Muster, die sich ständig verändern, obwohl eigentlich immer wieder dasselbe gespielt wird.

Steve Reich und sein enormer Einfluss

Auch die Phasenmusik, bis heute Quell der Inspiration vieler musikalischer Pioniere, geht auf seine Kappe. Damit beeinflusste er nicht nur die klassische Musik, sondern auch Jazz, Rock, elektronische Musik und sogar Pop. Steve Reich hat gezeigt, dass man mit sehr wenig musikalischem Material verdammt viel anstellen kann. Und: „Jede Kunstform basiert auf Elementen der Populärkultur“, hat er vor langer Zeit einmal gesagt. So trifft das Finale des 24-stündigen Steve-Reich-Marathons mit dem Minimal Techno der österreichischen Band Elektro Guzzi (Theater Im Palais, 23 Uhr) den Nagel wohl genau auf den Kopf.



Programm und weitere Infos unter: grazspieltstevereich.at