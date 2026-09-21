Über die in Pölstal ansässige Steirerpack wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet. Fast die Hälfte der Mitarbeiter wird ihre Arbeit verlieren.

Die Gerüchteküche brodelte schon seit einigen Wochen, nun ist es offiziell: Die in Pölstal ansässige Steirerpack GmbH ist insolvent. Am Montag, 21. September, wurde am Landesgericht Leoben ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Das berichten Gläubigerschutzverbände wie der KSV 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband. Die Rede ist von Aktiva über rund 2,2 Millionen Euro und Passiva von rund 2,9 Millionen Euro (nicht beinhaltet ist eine Rückzahlungsforderung eines Finanzinstituts).

Wellpappe und Steigen

67 Dienstnehmer sind in dem Betrieb beschäftigt, der sich auf die Erzeugung von Wellpappe, Faltkisten, Stanzverpackungen, Obst- und Gemüsesteigen und weiteren Verpackungen spezialisiert hat. Die Fortführung des Betriebs ist beabsichtigt. Geplant sind laut KSV 1870 „diverse Restrukturierungsmaßnahmen in Form einer deutlichen Redimensionierung des Geschäftsbetriebs sowie die Konzentration auf nachhaltig wirtschaftlich darstellbare Produktions- und Kundenbereiche“. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen abgebaut werden. Parallel sollen Gespräche mit Finanzierungspartnern geführt werden.

Ob dies im Interesse der Gläubiger ist und der Plan eingehalten werden kann, soll aber erst vom Insolvenzverwalter geprüft werden.

Fusionen und Besitzerwechsel

Vor mehr als 120 Jahren wurde an dem Standort eine Holzstofffabrik gegründet. Es folgten Fusionen, Übernahmen, Besitzerwechsel. Seit rund 50 Jahren konzentriert man sich auf Wellpappe. Vor mehr als zehn Jahren stand der Betrieb vor der Schließung. Damals fanden sich neue Eigentümer. „Wir sind der einzige Betrieb in unserem Bereich, der nicht konzernintegriert ist“, betonte Geschäftsführer Franz Grafendorfer vor rund drei Jahren gegenüber der Kleinen Zeitung. Das würde zwar diverse Situationen nicht einfacher machen, biete aber auch eine Menge Vorteile, hieß es damals.

Als Gründe für die Insolvenz werden laut Alpenländischer Kreditorenverband die anhaltende Markt- und Branchenkrise in der Wellpappenindustrie, rückläufige Absatzzahlen, steigende Energiepreise und Material- und Personalkosten angegeben. Als wesentlicher Faktor wurde der Rückgang des Auftragseingangs, operative Produktionsstörungen und die Kündigung eines Factoringvertrags durch das finanzierende Institut genannt.

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan angeboten, der eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren vorsieht. Betroffen sind 75 Gläubiger.