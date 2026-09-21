Pressefreiheit: CNN und andere Medien verklagen US-Regierung

Die US-Nachrichtensender CNN und MS NOW sowie das Magazin "Politico" haben eine Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump eingereicht. Damit wollen sie ihre im ersten Verfassungszusatz der US-Verfassung verankerten Rechte schützen, wie die Medienhäuser am Montag mitteilten. Sie reagierten damit auf die Ankündigung von Präsident Donald Trump, die Journalistinnen und Journalisten der Unternehmen vom Gelände des Weißen Hauses zu verbannen.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA US-Medien im Konflikt mit Trump