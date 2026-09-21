Neuer Mehrzweckstreifen auf der Gesäusestraße sorgt für Verwirrung

Der sanierte Gesäuseeingang auf der B 146 wurde im September eröffnet und sollte mehr Platz für Radfahrer machen. Doch die neuen Bodenmarkierungen sind nicht für alle Verkehrsteilnehmer nachvollziehbar.

Der Gesäuseeingang in Admont bildete vor der Sanierung die letzte Engstelle auf der B 146. „Mit Breiten zwischen 4,6 und 5,3 Metern wurde auf eine durchgängig 6,25 Meter breite Fahrbahn ausgebaut – damit war der Abschnitt erstmals zweistreifig mit Gegenverkehr befahrbar“, sagte Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bei der feierlichen Eröffnung des 4,5 Millionen-Euro-Projekts im September.

Doch eine neue Bodenmarkierung sorgt für Verwirrung. Autofahrer beschweren sich über den neuen Mehrzweckstreifen, den es in der rund 320 Meter langen Engstelle am Gesäuseeingang nun gibt. Vor- und nach dem neuen Streifen gibt es Mittelstreifen, die abrupt im Nichts enden.

Was ist erlaubt?

„Statt für mehr Sicherheit für Radfahrer scheint die Bodenmarkierung eher für mehr Verunsicherung bei allen Fahrzeuglenkern zu sorgen“, liest man auf dem Facebook-Account „Radmer - Info“. Denn für viele Verkehrsteilnehmende ist nicht klar: Dürfen Autofahrer die Linie überfahren? Müssen sie den Streifen meiden? Ist überhaupt genug Platz zum Überholen?

© KK Nicht allen ist klar, dass der Streifen nicht befahren werden sollte

Stefan Hösl, Referatsleiter für Straßenbau und Verkehrswesen bei der Baubezirksleitung Liezen, klärt deshalb auf: „Der Mehrzweckstreifen sollte von Autos nicht befahren werden, außer wenn es nicht anders geht, also wenn sich zwei Autos entgegenkommen.“ Das sei aber in diesem Bereich selten der Fall: „Es gibt hier nur eine geringe Verkehrsbelastung und die Geschwindigkeiten der hier fahrenden Autos sind relativ niedrig.“

Eigentlich für Ortsstraßen

Ein solcher Mehrzweckstreifen sei normalerweise für innerörtliche Straßen gedacht. „Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten und der Engstelle haben wir ihn hier auch für das Freiland gewählt. Die Begebenheiten sind ähnlich und man sollte auf Sicht fahren“, sagt Hösl. „Außerdem war es uns aufgrund der Nähe zum Nationalpark und dem Erlebniszentrum Weidendom ein Anliegen, eine Verbesserung für Radfahrer zu schaffen“, betont der Referatsleiter.

Für einen richtigen Radweg sei die Straße aber trotz der Ausweitung der Fahrbahn nicht breit genug. Auch gibt es den Mehrzweckstreifen nur in eine Richtung: „Wir haben ihn flussabwärts gelegt, weil die Geschwindigkeit von Radfahrern beim Bergabfahren etwas höher ist“, erklärt Hösl. In die andere Richtung gebe es stattdessen die Möglichkeit, das Fahrrad auf einem Weg hinter den Leitschienen zu schieben.

Letzter Bauabschnitt noch ausständig

Dass der Mittelstreifen plötzlich mitten auf der Straße aufhöre, sei üblich, meint Hösl: „Einen Mittelstreifen gibt es nur dann, wenn gewährleistet werden kann, dass sich auf derselben Stelle zwei Fahrzeuge begegnen können. Wenn sich das nicht mehr ausgeht, wird der Mittelstreifen aufgelassen.“

Was jetzt nach den Bau-, Rekultivierungs- und Sicherungsarbeiten noch ausständig ist, ist „ein 170 Meter langer Abschnitt von der Eisenbahnkreuzung bis zum jetzigen Bauabschnittsbeginn. Er wird in das Bauprogramm aufgenommen und soll raschestmöglich umgesetzt werden“, heißt es seitens des Landes Steiermark.