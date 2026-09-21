Ausstellung und Našmarkt: Zahlreiche Gäste kamen nach Schwabegg

Zahlreiche Gäste kamen zur Eröffnung der 25. Ausstellung im Haus der Kultur in Schwabegg. Auch beim Našmarkt am Sonntag herrschte reger Betrieb.

Zahlreiche Gäste aus nah und fern fanden sich zur Eröffnung der 25. Ausstellung im Haus der Kultur/Hiša kulture in Schwabegg/Žvabek ein. Die Jubiläumsausstellung „Vsi umetniki – alle Künstlerinnen und Künstler“ bot dabei einen besonderen Rückblick auf zehn Jahre Ausstellungstätigkeit. Für die musikalische Umrahmung sorgten Schülerinnen und Schüler der Musikschule von Martin Suschnig und begeisterten das Publikum mit ihren Darbietungen. Durch den Abend führten Obmann Jokej Logar und Christine Meklin-Sumnitsch.

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Als Kurator der Ausstellung zeichnete Hermann Bričko verantwortlich. Ein bewegender Moment war auch das Gedenken an jene Künstler, die in den vergangenen zehn Jahren verstorben sind. Gernot Pucher, Hermann Germ, Albert Krajger und Siegi Kulterer haben mit ihren Ausstellungen das kulturelle Leben im Haus der Kultur mitgeprägt. Ihre Werke sind auch in der Jubiläumsausstellung präsent. Eröffnet wurde die Ausstellung durch Obmann Jokej Logar und Bürgermeister Patrick Skubel. Unter den Gästen waren Pfarrer Janez Tratar, Bleiburgs Kulturstadtrat Markus Trampusch, Gerhard Visotschnig, der Obmann des Bildungswerkes, sowie die Direktoren Vera Sadjak, Danilo Katz, Christine Meklin-Sumnitsch und Vida Logar.

Našmarkt und Tag der offenen Tür

Beim Našmarkt und Tag der offenen Tür am Sonntag herrschte reger Betrieb. Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und einen Blick hinter die Kulissen des Hauses der Kultur zu werfen. Für das leibliche Wohl sorgte unter anderem Traudi Rudolf mit frisch zubereiteten Palatschinken. Bei der Kreativwerkstatt konnten sich auch die jüngsten Besucherinnen und Besucher künstlerisch betätigen.

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Christine Meklin-Sumnitsch, Vida Logar und Alina Pribernig begleiteten die Kinder beim kreativen Gestalten. KPD Drava Obmann Jokej Logar konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen wie Vizebürgermeister Benjamin Malle, Gemeinderat und Hobbyhistoriker Karl Pölz, Amtsleiterin Regina Wiedl mit Familie, Gemeinderat Marko Kumer, Gast- und Landwirt Franz Steharnig, Hobbyastronomen und Autor Pepej Krop, Ehrenobmann Leonhard Katz und viele mehr.