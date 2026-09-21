Neos fordern höhere Studiengebühren – zu Recht?
Pro & Contra: In die Debatte um die nächste Hochschulstrategie gegen die Pinken mit der Forderung nach einer Verdoppelung der Studiengebühren.
Die Neos gehen mit der Forderung in die Debatte über die nächste Hochschulstrategie, die Studiengebühren zu erhöhen. Konkret sollen sie für EU-Bürgerinnen und -Bürger (inklusive Österreich) von 363,36 auf 700 Euro pro Semester erhöht werden. Sie fallen aber erst nach der Regelstudiendauer plus Toleranzsemester an. Studierende aus Drittstaaten sollen statt derzeit 726,72 Euro künftig 2.500 Euro pro Semester berappen.
Pro: Umverteilung nach oben
Hohe Bildung ist teuer. Derzeit erhalten die Unis jährlich mehr als fünf Milliarden Euro vom Staat. Auch für die Studentinnen und Studenten ist hohe Bildung teuer. Aber nicht wegen der Gebühren, sondern weil man wohnen und leben muss, für Erwerbsarbeit aber nur eingeschränkt Zeit hat. Jüngere Studenten bis 22 Jahre brauchen im Durchschnitt 15.000 Euro pro Jahr. Kein Wunder, dass hohe Bildung in Österreich stark (und zuletzt immer stärker) vererbt wird. In Wahrheit ist das eine Umverteilung von unten nach oben. Höhere Gebühren einerseits, ein deutlich (!) besser ausgebautes Stipendiensystem fürs Wohnen und Leben andererseits wären treffsicherer.
Simon Rosner
Contra: Eine symbolische Barriere
Kinder der oberen Mittelschicht (und aufwärts) studieren, Kinder der unteren (und abwärts) nicht. Ursächlich hängt das mit den hohen Gesamtkosten für eine akademische Ausbildung zusammen. Bereits Kreisky wollte diesen Zustand sozialer Erstarrung auflockern, die sogenannten „Kinder der Kreisky-Ära“ (also Hochschulabsolventen aus dem Hacklermilieu) sind Legende. Nicht wegen ihrer Quantität, sondern ihres Symbolwerts. Ähnlich wäre es nun mit neuen Studiengebühren: Nicht die effektiven Mehrkosten sind das Problem. Sondern die symbolische Barriere.
David Pesendorfer