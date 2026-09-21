Neos fordern höhere Studiengebühren – zu Recht?

Pro: Umverteilung nach oben

Hohe Bildung ist teuer. Derzeit erhalten die Unis jährlich mehr als fünf Milliarden Euro vom Staat. Auch für die Studentinnen und Studenten ist hohe Bildung teuer. Aber nicht wegen der Gebühren, sondern weil man wohnen und leben muss, für Erwerbsarbeit aber nur eingeschränkt Zeit hat. Jüngere Studenten bis 22 Jahre brauchen im Durchschnitt 15.000 Euro pro Jahr. Kein Wunder, dass hohe Bildung in Österreich stark (und zuletzt immer stärker) vererbt wird. In Wahrheit ist das eine Umverteilung von unten nach oben. Höhere Gebühren einerseits, ein deutlich (!) besser ausgebautes Stipendiensystem fürs Wohnen und Leben andererseits wären treffsicherer.

Simon Rosner