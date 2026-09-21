Behörde: Erneut Tanker in Straße von Hormuz getroffen

In der Straße von Hormuz ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Militärquellen mitteilte, sei ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker von einem Geschoss getroffen worden. Zwei Besatzungsmitglieder seien leicht verletzt, Schäden für die Umwelt seien derzeit nicht bekannt, hieß es weiter. Das Schiff sei unterwegs zu einem Hafen.

© APA/AFP Immer wieder werden Schiffe in der Straße von Hormuz angegriffen