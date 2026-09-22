Hausärztin verlässt St. Paul, um Internistin sein zu können

Silvia Gutschi-Dohr (45) führt nun mit Peter Lehner gemeinsam eine Praxis in Wolfsberg. Die beiden Internisten teilen sich eine Kassenplanstelle.

Am 24. September wird Silvia Gutschi-Dohr zum letzten Mal als Hausärztin Patienten in ihrer Ordination in St. Paul empfangen. „Ein bisserl traurig bin ich schon, weil die Landbevölkerung sehr nett und dankbar ist, aber meine neue berufliche Herausforderung reizt mich mehr. Ich bin Internistin mit Leib und Seele“, erklärt die 45-Jährige die Beweggründe, warum sie von St. Paul nach Wolfsberg wechseln wird.

Kassenplanstelle wird geteilt

Bereits seit Juli führt sie gemeinsam mit dem langjährigen Internisten Peter Lehner seine Praxis beim Diagnosezentrum. „Es ist quasi wie eine Gemeinschaftspraxis, nur dass wir nicht gleichzeitig anwesend sein dürfen. Die Kassenstelle läuft auf uns beide“, erklärt Gutschi-Dohr. Während sie in den Sommermonaten von Montag bis Donnerstag für ihre Patienten in St. Paul da war und an Freitagen Internistin in Wolfsberg war, wird es ab Oktober anders sein: Gutschi-Dohr wird montags bis donnerstags als Internistin ordinieren, Lehner wird künftig freitags in seiner Ordination anzutreffen sein. Gutschi-Dohr wird laut ÖGK in weiterer Folge die Kassenstelle von Lehner übernehmen.

Meine St. Pauler Patientinnen und Patienten müssen sich einen neuen Hausarzt suchen, weil ich in Wolfsberg nur noch internistische Sachen anbieten kann. — Silvia Gutschi-Dohr , Fachärztin für Innere Medizin

Die Wolfsbergerin Silvia Gutschi-Dohr ist Fachärztin für Innere Medizin sowie für Gastroenterologie und Hepatologie – und hat ein Zusatzdiplom für Echokardiographie, also Herzultraschall. Die Mutter von zwei Volksschulkindern hat die Hälfte ihrer Facharztausbildung auf der Kardiologie im Klinikum Klagenfurt gemacht, den Rest an der Inneren Abteilung im LKH Wolfsberg. In der Ordination in Wolfsberg wird das gesamte internistische Leistungsspektrum angeboten, wobei das gesamte Team durch die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Wundmanagerin Larissa Brunner unterstützt wird.

© Bettina Friedl Am 24. September empfängt Silvia Gutschi-Dohr zum letzten Mal als Hausärztin Patienten in St. Paul, danach wird die Ordination von Zahnarzt Florian Lorenz umgebaut

„Meine St. Pauler Patientinnen und Patienten müssen sich einen neuen Hausarzt suchen, weil ich in Wolfsberg nur noch internistische Sachen anbieten kann. Vom Arbeitspensum her geht das gar nicht anders“, sagt Gutschi-Dohr, die laut eigenen Angaben rund 2300 Patienten pro Quartal betreut hat, seit sie die Kassenplanstelle in St. Paul Mitte 2023 übernommen hat: „Bei allen internistischen Angelegenheiten, wie beispielsweise Zucker oder Gesundenuntersuchung, kann ich meine Patienten natürlich weiter betreuen.“ Ihr Personal wechselt mit ihr von St. Paul nach Wolfsberg. Ihr Ordinationsgebäude in der Abt Paulus-Schneider-Straße 4 wird der St. Pauler Zahnarzt Florian Lorenz übernehmen und nach einem Um- und Zubau Anfang 2027 seine neue Praxis dort eröffnen.

Die bald freiwerdende Kassenplanstelle für Allgemeinmedizin in St. Paul ist laut ÖGK längst ausgeschrieben. „Es gab bisher leider keine Bewerbung. Daher wurde die Ausschreibung zusätzlich in der Österreichischen Ärztezeitung und weiteren Medien veröffentlicht, um den Interessentenkreis zu erweitern“, heißt es seitens der Pressestelle der Österreichischen Gesundheitskasse.