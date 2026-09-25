Wegen nicht gesetzeskonformer Widmung musste die Sonnenhof GmbH ihre Hanfverarbeitung in Unterhaus einstellen. 20 Mitarbeiter wurden gekündigt.

Eigentlich wäre jetzt Hochsaison bei der Hanfernte. Nicht aber bei der Sonnenhof GmbH, die ihre Hanfverarbeitung in Unterhaus kurzerhand einstellen musste. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung heißt es vonseiten der Gemeinde, dass eine „nicht gesetzeskonforme Widmung für den derzeitigen Betrieb“ ausschlaggebend dafür ist. „Vonseiten der Anrainer gab es einige Beschwerden an die Gemeinde, es wurde auch eine mündliche Anzeige eingebracht. Aufgrund der nicht widmungskonformen Nutzung musste seitens des Amtes der Betrieb eingestellt werden“, bestätigt Bürgermeister Thomas Schäfauer. Der aktuelle Standort in Unterhaus, an dem heuer erstmals verarbeitet wurde, ist nämlich noch als Reitstall gewidmet. Im Falle der Hanfverarbeitung wäre laut Gemeinde die Widmung Hofstelle nötig.

Laut Sonnenhof GmbH habe man nach Anordnung der Gemeinde sofort reagiert und den Betrieb eingestellt. Um eine entsprechende Umwidmung habe man aber bereits im Frühjahr angesucht. „Das Verfahren dauert schon viel zu lange, wesentliche positive Bescheide wären schon Mitte Juni der Gemeinde vorgelegen“, kritisiert Geschäftsführerin Marika Mayer, deren Mann Augustin Mayer als Gesellschafter bei der Sonnenhof GmbH fungiert, beide leiten auch die Goldeck Textil GmbH. Augustin Mayer sitzt zudem für die Freiheitlichen und Unabhängigen im Seebodner Gemeinderat. Laut Bürgermeister Schäfauer handle es sich um eine übliche Verfahrensdauer, weil man sich an rechtliche Vorgaben halten müsse: „Hätten wir nicht reagiert, wäre es Amtsmissbrauch vonseiten der Verwaltung und des Bürgermeisters.“ Die Umwidmung sei aber im Laufen, sie soll noch im Herbst im Gemeinderat beschlossen werden.

Die heurige Hanfverarbeitung ist für die Sonnenhof GmbH, die ihre Pflanzen vorwiegend in Belgien anbaut, allerdings gelaufen. „Wir mussten kurzerhand 20 Mitarbeiter kündigen“, sagt Marika Mayer. Ein Drittel jener Hanfpflanzen der insgesamt 30 Hektar großen Flächen in Belgien und Treffling musste entsorgt werden.

Die Sonnenhof GmbH forscht seit sechs Jahren an der technisch sehr aufwendigen Hanfverarbeitung. Ziel ist es, aus der naturbelassenen und antibakteriellen Hanfpflanze Stoffe für Kleidung zu fertigen.