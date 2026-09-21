Käufer für seit Jahren leer stehendes Sillianer Hotel gesucht

Der Dolomitenhof in Arnbach wurde für einen Hotelausbau vorbereitet und steht zum Verkauf. Kosten: 1,7 Millionen Euro.

Jahrelang hat das Gebäude vor sich hinvegetiert. Der Zahn der Zeit hat daran genagt, was unübersehbar ist. Der Dolomitenhof in Arnbach (Sillian) könnte aber einer spannenden Zukunft entgegengehen. Das Gebäude, im Besitz der Firma Schranzhofer Immobilien Verwaltungs GmbH, wurde vollständig entkernt, um Platz für Modernität zu schaffen. Die Wände und Grundrisse sind für den individuellen Innenausbau durch einen Investor oder Projektentwickler vorbereitet. Um 1,7 Millionen Euro steht das Haus mit fünf Geschossen und samt Grundstück im Ausmaß von 2288 Quadratmetern zum Verkauf.

Es gibt für die Entwicklung des Objektes auch ein Konzept. „Das geplante Bauträger- und Investorenprojekt für den Dolomitenhof sieht eine umfassende Transformation der geschichtsträchtigen Liegenschaft vor. Die Pläne kombinieren den Erhalt des traditionellen Kerns mit moderner, alpiner Architektur und hoher Energieeffizienz“, heißt es dazu auf der Immobilienplattform immodirekt.at. Durch die Revitalisierung und einen Zubau soll ein Hotel entstehen.

Noch keine Kaufinteressenten

An geplanter Ausstattung haben im Gebäude 17 Beherbergungseinheiten Platz – konzipiert als hochwertige Appartements beziehungsweise Suiten für touristische Ganzjahresnutzung. Auch ein Wellnessbereich findet Berücksichtigung, ebenso wie ein großzügiges Ski- und Fahrraddepot. Und für Autos gibt es 21 Stellplätze. „Für alle, die ein Hotelprojekt von Grund auf mitgestalten möchten, bietet sich hier eine seltene Gelegenheit“, betont man auf der Vermarktungsseite der Raiffeisen Immobilien.

Luzia Schranzhofer als Geschäftsführerin der Schranzhofer Immobilien Verwaltungs GmbH wollte zum Projekt keine Stellungnahme abgeben. Und der Sillianer Bürgermeister Franz Schneider weiß nur soviel, dass es aktuell keine Kaufinteressenten gibt.