Kärntner Familienunternehmen brachte die Kasnudel nach Australien

Bald feiern Albin und Günter Brunner mit ihrer Brunner Kärntner Nudelmanufaktur 35-Jahr-Jubiläum. Ihre Produkte aus Kleblach-Lind haben Kult-Status und sind in vielen Supermärkten erhältlich.

Zwei Brüder, eine Vision: Das traditionelle Herstellungsverfahren von Kärntner Nudelspezialitäten zu erhalten. 1992 war es schließlich so weit: Albin und Günter Brunner gründeten die Brunner Kärntner Nudelmanufaktur (Brunner GmbH) in der Gemeinde Kleblach-Lind. „Mein Bruder betrieb damals eine Fleischerei. Ich war bei internationalen Konzernen für das Marketing und den Vertrieb zuständig – aber es zog mich zurück zu meinen Wurzeln. Vor über 30 Jahren waren Kärntner Nudeln am Markt und in der Gastronomie noch nicht so präsent wie heute. Unsere Eltern haben den Betrieb früher als Landwirtschaft geführt. Die Nudeln wurden auf Märkten verkauft. Die Rezepte haben sie wiederum von ihren Eltern. So hat alles angefangen – es ist eine uralte Familientradition, die laufend adaptiert wird“, erinnert sich Albin Brunner.

Früh erkannten Konzerne das Potenzial des familiengeführten Betriebs – darunter auch einige Nachahmer. „1997 haben wir auf der weltweit größten und führenden Fachmesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie – der Anuga in Köln – einen Marktstand aufgestellt. Dort haben wir unsere Tomaten-Mozzarella-Füllung präsentiert. Diese haben wir mit Spitzenkoch Thomas Dorfer gemeinsam entwickelt. Es hat nur sechs Monate gedauert, bis ein Industrieriese eben genau diese Nudeln auf den Markt brachte. Wir waren quasi der Ideengeber. Bis heute ist die Tomaten-Mozzarella-Nudel eines unserer beliebtesten Produkte“, sagt Brunner, dessen Produkte es ins Sortiment von großen Lebensmittelhandelsketten schafften.

1 / 2 Die traditionellen Brunner-Kasnudeln © Brunner Kärntner Nudelmanufaktur

Australier und Briten sind Fans der Kärntner Küche

Rund 20 Jahre lang produzierten die Brüder die „originalen Kasnudeln“ für Hofer – aktuell sind neue „Brunner-Artikel“ in Vorbereitung. Für Spar werden die beliebten Hütten-Teigtascherl hergestellt. Auch in Billa-Märkten ist eine Auswahl zu finden. Es gibt rund zehn verschiedene Nudelsorten im Sortiment – diese werden immer wieder in unterschiedlichen Ausführungen und Größen produziert. Dankbare Abnehmer sind auch die Gastronomie und die Hotellerie. 20.000 Nudeln werden pro Woche hergestellt – bei Bedarf bis zu 40.000 Stück.

„Für ‚Lidl International‘ haben wir die Kasnudeln der Eigenmarke produziert. Im Rahmen einer Aktion wurden diese sogar in Großbritannien angeboten. Plötzlich hat uns das auf 60.000 Stück pro Woche katapultiert. Damals kamen wir als kleiner Betrieb definitiv an unsere Kapazitätsgrenzen", sagt Brunner. Die Kärntner Spezialität kam auch im Ausland gut an. „Briten und Australier sind große Fans von Minze. Deshalb ist die Kasnudel ganz nach ihrem Geschmack.“ Bis heute sind die klassischen Brunner-Kasnudl die am meisten verkaufte Sorte.

Genoss man schon im Mittelalter eine Kärntner Nudel?

Im Schnitt werden 15 Mitarbeiter in dem Unternehmen beschäftigt. „Wir haben uns in fast 35 Jahren am Markt etabliert. Ohne unsere Nudeln kann man in Kärnten einfach nicht mehr sein“, so Brunner. Im Rahmen einer Online-Akademie will er sein Wissen, gemeinsam mit seinem Bruder, weitergeben. Das „Brunner Kompetenzzentrum“ bietet auf der Homepage des Unternehmens regelmäßig informative Blog-Einträge an.

„Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass das Handwerk des Nudelkrendelns nicht in Vergessenheit gerät. Welcher Topfen ist der richtige Topfen? Warum ist nicht der cremige Industrietopfen, sondern ein trockener Bröseltopfen ideal? Wir wollen diese Fragen beantworten“, schildert Brunner. Er hat sich eingehend mit der Geschichte seines Verkaufsschlagers beschäftigt. Bereits im Mittelalter wurden „Teigtaschen“ erwähnt. Die älteste bekannte schriftliche Aufzeichnung geht auf das Jahr 1753 zurück. „Sie stammt aus Spittal. Damit dürfte Oberkärnten die ursprüngliche Heimat der Kärntner Nudel gewesen sein“, ist Brunner überzeugt.

1 / 2 Kasnudel auf Bärlauch-Püree und Karotten-Champignon-Gemüse © Brunner Kärntner Nudelmanufaktur

Welche Sorte kommt als Nächstes auf den Markt?

Handwerkskunst versus Marktanspruch, Produktsicherheit, Qualitätsgarantie und Geschmack – viele Aspekte fließen in den Erfolg des Unternehmens mit ein. „Es ist ein irrsinnig aufwändiger Prozess, etwas so Traditionelles an die heutige Zeit anzupassen", sagt Brunner. Es ist ein Unterfangen, dem sich die Brüder weiterhin widmen werden: „Wir sind ständig am Tüfteln. Die Ideen gehen uns definitiv nicht aus."