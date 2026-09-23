Am Arbeitsweg bleiben bisher große Potenziale für die betriebliche Gesundheitsvorsorge liegen. Grazer Unternehmen machen vor, wie der Weg zu mehr Gesundheit gelingen kann.

Geht es uns nicht gut, spürt das auch die Wirtschaft. 14 Kalendertage Krankenstand brauchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich im Schnitt. Betriebe kostet das 15,5 Milliarden Euro im Jahr – immerhin 3,1 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das zeigt eine Erhebung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Mehr Gesundheit bedeutet automatisch mehr Produktivität und eine finanzielle Entlastung für Arbeitgeber. Betriebliche Gesundheitsvorsorge gilt deshalb als Win-Win für alle Beteiligten. Sie beginnt früher, als viele das am Schirm haben. Nämlich schon vor der Arbeit: auf dem Weg dorthin.

Der Besuch im Fitnessstudio oder die Laufrunde erfordern Planung, will man sie im Alltag unterbringen. Im Gegensatz dazu ist der Weg zur Arbeit für viele ohnehin fixer Bestandteil des Tages. Und er ist oft kurz. Mehr als die Hälfte der Arbeitswege sind laut VCÖ weniger als zehn Kilometer lang. Dennoch legen drei von vier Erwerbstätigen in einer typischen Woche nicht einen einzigen Weg aktiv, also zu Fuß oder per Rad, zurück. Der Radanteil liegt lediglich bei sieben Prozent.

Die beste Medizin

Das verschwendete Potenzial ist riesig. Nicht nur Körper, sondern auch Geist und Hirn profitieren enorm von der täglichen Dosis Bewegung. Das zeigt Forschung der Meduni Wien. Das Risiko, an Depressionen zu leiden, ist für aktiv mobile Menschen um rund 17 Prozent geringer, bei Angststörungen sind es sogar 26 Prozent. Auf junge Menschen ist der Effekt größer als auf ältere. Auch auf das Demenzrisiko reduziert Bewegung enorm.

Die gute Nachricht: Es braucht nicht viel. Schon 15 Minuten Bewegung pro Richtung an fünf Tagen der Woche reichen aus, um die 150 wöchentlichen Minuten Bewegung zu erreichen, die die WHO in ihren Leitlinien empfiehlt. Einige Betriebe haben das bereits erkannt und fördern die aktive Mobilität ihrer Mitarbeiterinnen am Arbeitsweg.

XAL geht früh ein Licht auf

Nicht alle wohnen gleich weit weg, haben die gleichen Arbeitszeiten und die gleichen Möglichkeiten. Es gilt also, auf mehreren Ebenen Barrieren abzubauen, die verhindern, dass Menschen aktiv zur Arbeit kommen, denkt man sich bei XAL. Der Leuchtenhersteller in Puntigam springt früh auf den Zug auf. Schon 2018 setzt man eine Radkoordinatorin ein, um das Thema strategisch und organisatorisch zu verankern.

© Jürgen Fuchs XAL-Geschäftsführer Michael Engel ist selbst gern mit dem Rad unterwegs

Seither wurde in Infrastruktur investiert. Neben Ladestationen für E-Bikes sowie beleuchteten und diebstahlsicheren Abstellanlagen bietet XAL Duschen und Umkleiden für diejenigen, die bei ihrer Anreise ins Schwitzen kommen. Schrauber-Workshops und Bike-Leasing sollen weitere Angebote sein, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Straße auf den Radweg zu bringen. Und weil der Mensch ein Herdentier ist, setzt man auf Challenges, bei denen Mitarbeiter gegeneinander antreten, Bewegungsminuten sammeln und Preise gewinnen können.

TU mit umfassendem Mobilitätskonzept

Wer aufmerksam durch Graz spaziert, entdeckt immer wieder Fahrräder mit dem Logo der TU Graz. Mehr als 2.000 davon fahren durch die Stadt. Diese Räder können Bedienstete gefördert kaufen. An der Uni finden sich überdachte Abstellplätze und Self-Service-Stationen, an denen man kurzerhand einfache Reparaturen durchführen oder Luft nachfüllen kann.. Wenn das nicht reicht, wird jährlich ein Service organisiert.

© Helmut Lunghammer Mehr als 2.000 Räder im TU-Design fahren durch Graz

Auch die Mobilität mit Öffis gilt als aktiv. Denn wer mit Bus und Bim fährt, geht mehr zu Fuß. Verzichtet man an der TU Graz auf die Parkberechtigung, erhält man 50 Prozent der Kosten für ein Jahres- oder Halbjahresticket. Pendlerinnen und Pendler erhalten zusätzlich eine Pendlerförderung von 180 Euro im Jahr in Form von Graz-Gutscheinen.

Prävention geht unter

Das Problem besteht nicht nur bei der Bewegung, meint der Gesundheitsökonom und Public-Health-Experte Thomas Czypionka vom Institut für höhere Studien. Im gesamten Gesundheitswesen spiele Prävention eine untergeordnete Rolle. Das liege laut Czypionka an den Zuständigkeiten. Etwa im Bereich Mobilität haben die Verantwortlichen für Verkehr andere Agenden als die für Wirtschaft oder für Gesundheit.

© Christoph Kleinsasser Gesundheitökonom Thomas Czypionka forscht am IHS zu Public-Health-Themen

Czypionka wünscht sich deshalb die Einrichtung einer Organisation für betriebliche Gesundheitsförderung nach Vorbild der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Die AUVA berät Betriebe bei Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, schult Ersthelfer und führt Kampagnen durch. „Das bedeutet, anzubieten, in den Betrieben vorbeizukommen und Vorschläge zu machen, was man umsetzen kann“, sagt Czypionka. Langfristig würde das das Gesundheitssystem entlasten.