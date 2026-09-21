Was Friedrich Merz das Überleben rettet

Der deutsche Kanzler will unbedingt weitermachen. Er weiß, dass es derzeit keine zwingende Alternative gibt.

Zum Ausgang will Friedrich Merz auf keinen Fall. Die Bilanz des Kanzlers ist aber verheerend

Die persönlichen Beliebtheitswerte bei knapp 13 Prozent, die Partei in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag geflogen, die wesentlichen Politikvorhaben auf der Strecke geblieben: Eigentlich müsste jeder Parteivorsitzende in dieser Situation den Hut nehmen. Doch Friedrich Merz will weitermachen. Als CDU-Chef. Als Kanzler.

Der Plan des 70-Jährigen dürfte sogar aufgehen. Denn derzeit rettet Merz vor allem, dass keiner da ist, der als zwingende Alternative erscheint. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, dürfte zwar wollen, ob er deutschlandweit viel besser abschneidet als der aktuelle Kanzler, ist aber fraglich. Hendrik Wüst, Söders Kollege aus Nordrhein-Westfalen, ist grundsolide, aber dann auch nicht viel mehr.

Die CDU-Strategie scheint daher zu sein: durchtauchen bis zur nächsten Bundestagswahl in drei Jahren. Dass das gut geht, ist aber zweifelhaft. Denn aus dem Nichts wird auch 2029 kein Messias auftauchen, der die Partei rettet.