So motiviert oststeirischer Extremsportler nach Unfall

Für Ultra-Radsportler Thomas Mauerhofer war Aufgeben nie eine Option. Nach seinem Horrorunfall 2018 radelte der Angerer heuer beim härtesten Radrennen der Welt als vierter ins Ziel. Nun tourt er mit einem Vortrag durch den Bezirk Weiz.

Ende Juni hat sich Thomas Mauerhofer aus Anger seinen Traum erfüllt. Acht Jahre nach seinem schrecklichen Unfall in den USA beendete der Ultra-Rad-Champion nach 10 Tagen, 22 Stunden und 54 Minuten als Vierter das Race Across America (RAAM). Mit 4.933 Kilometern von Oceanside in Kalifornien bis Atlantic City in New Jersey und 36.000 Höhenmetern gilt es als härtestes Radrennen der Welt.

2018 wurde der Ultra-Radsportler bei seinem ersten Antritt brutal aus dem Rennen gerissen. An einer Ampelkreuzung war er von einer Autofahrerin übersehen und gerammt worden. Mauerhofers sechster Halswirbel war zertrümmert, Fortsätze abgebrochen, der Körper voller Prellungen. Die Wahrscheinlichkeit, nach der nötigen Operation querschnittsgelähmt zu bleiben, bezifferten die behandelnden Ärzte damals mit 50:50.

© Privat 2018 wurde er an einer Kreuzung von einem Auto gerammt und brach sich den sechsten Halswirbel

Aufgeben war keine Option

Doch Aufgeben war für den heute 48-Jährigen nie eine Option, wie er auch im heurigen Kleine-Zeitung-Sommergespräch betonte. Step by Step kämpfte er sich zurück aufs Rennrad. Über seinen unglaublichen Weg berichtet der Extremsportler nun in einem spannenden Vortrag, mit dem er in den kommenden Wochen durch den Bezirk Weiz tourt.

© KLZ / Benjamin Helm Fast 5000 Kilometer radelte Thomas Mauerhofer heuer im Juni quer durch die USA

Erster Halt ist am 30. September in seiner Heimatgemeinde Anger, eine Woche später gastiert er am 6. Oktober in Birkfeld und am 21. Oktober in Mortantsch (Nähere Infos in der Factbox). „Im ersten Teil erzähle ich ein bisschen, wie ich zum Radfahren gekommen bin und welche Stationen ich vor dem Race Across America hatte“, verrät Mauerhofer. Es geht um den Unfall 2018 und das versuchte Comeback 2019, das ein Versuch blieb. „Im zweiten Teil berichte ich über das heurige Rennen, die Vorbereitungen und die Erlebnisse in den USA“, so der Oststeirer.

© KLZ / Georg Michl Über Niederlagen und Erfolg spricht er nun in seinem neuen Vortrag, mit dem er durch den Bezirk tourt. Erster Halt ist am 30. September in Anger

Sein Vortrag richtet sich nicht nur an Sportlerinnen und Sportler. „Vor allem soll er Mut machen und motivieren, dass wenn man hinfällt, man wieder aufsteht und weitermacht, auch wenn es schwerfällt“, betont Mauerhofer.