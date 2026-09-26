Urlaub trotz Demenz: Erstes Angebot in Südösterreich

Die Kärntnerin Isolde Fischer startet gemeinsam mit Cooltours betreute Urlaubswochen für demente Menschen und ihre Angehörigen. Im Fokus: Teilnehmer aus Kärnten und der Steiermark.

Mit ihren Begegnungsgruppen für Menschen mit Demenz bietet die gebürtige Kärntnerin Isolde Fischer in der Steiermark unter dem Namen „Momenz“ wertschätzenden Austausch und gegenseitige Unterstützung an. Daraus ergab sich die Idee für ein betreutes Reiseangebot für die Betroffenen dieser Krankheit und ihre Angehörigen. Fischer, ausgebildete Demenzbegleiterin: „Demenz verändert das Leben gravierend. Urlaub und Reisen werden unter diesen Bedingungen oft zur Herausforderung. Das war für mich Anlass, tätig zu werden.“

Cooltours-Chef Wind: „Reisen mit Impuls für die Gesellschaft“

Mit dem Reiseveranstalter Cooltours hat Fischer ein betreutes Urlaubskonzept entwickelt, das Erholung, Gemeinschaft und professionelle Begleitung verbindet. 2027 geht das Angebot erstmals in der Steiermark an den Start, soll aber durch die Koralmbahn auch Interessierte aus Kärnten ansprechen. Die Reisen im Frühling und Herbst 2027 richten sich an Menschen mit Demenz im frühen und mittleren Stadium sowie an ihre Angehörigen. Die erste führt für sechs Tage bzw. fünf Übernachtungen im Mai zu einem komfortablen Bauernhof in Gnas in der Südoststeiermark.

„Auch betroffene Singles ohne Betreuungsperson können sich anmelden.“ Cooltours organisiert eine Busfahrt ab Klagenfurt über Graz. Qualifizierte Betreuungskräfte begleiten die Gruppe von maximal 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern während des kompletten Aufenthalts. Cooltours-Geschäftsführer Florian Wind: „Mit unseren Reiseangeboten versuchen wir, neue Impulse für die Gesellschaft zu setzen, was sich in diesem besonderen Angebot einmal mehr widerspiegelt.“

© Vidalli/Momenz Isolde Fischer und Florian Wind

Isolde Fischer: „Große Berührungsängste“

Die Entwicklung spricht dafür, dass Fischers Konzept aufgeht. 170.000 Menschen sind in Österreich laut Demenzbericht von dieser neurokognitiven Störung betroffen, die zunehmend in die öffentliche Wahrnehmung rückt und jüngst sogar im Fernseh-„Tatort“ vorkam („König in Gelb“). Die Zahl der Erkrankten nimmt vor allem durch die alternde Gesellschaft zu. Sie wird „immer öfter frühzeitig erkannt, wodurch mehr Fälle offiziell registriert werden“, sagt Fischer. „Dennoch sind Berührungsängste und Unsicherheit in der Gesellschaft immer noch groß. Es braucht also noch viel Bewusstseinsbildung.“