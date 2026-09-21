5000 Schnäppchenjäger gingen in Krieglach auf Trödeljagd

Für einen hat der Gegenstand ausgedient, für den Nächsten ist er ein begehrtes Fundstück: Beim Fetzenmarkt der FF Freßnitz begaben sich Tausende auf Schatzsuche.

Die Spannung steigt, an den Baustellengittern versammeln sich immer mehr Menschen – die ersten von ihnen stellen sich seit der Früh an und harren nun in der Mittagshitze aus. Nur wenige Meter und ein paar Sekunden trennen sie von ihrer heutigen Ausbeute. Aus den Lautsprechern ertönt die Eröffnungsrede des Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz, doch schnell wird sie von der Feuerwehrsirene übertönt. Pünktlich um 12 Uhr signalisiert sie diesmal nicht nur einen Probealarm, sondern eröffnet den Freßnitzer Fetzenmarkt.

Auf die Plätze, fertig, los!

Tonnenweise Schrott und Wertgegenstände hat die Feuerwehr im letzten Monat bei den Haushalten eingesammelt, sortiert und mit Hilfe von 260 Helfenden aufgestellt. „Zwei Drittel davon werden heute Abend verkauft sein und der Rest wird im Sperrmüll entsorgt. Dabei achten wir sehr auf die Mülltrennung“, so Feuerwehrkommandant Johann Eder-Schützenhofer.

© KLZ / Eva Pretterhofer Rund 5.000 Besuchende wuselten über das Gelände und durchwühlten die Gegenstände

Die Gitter werden zur Seite gedrückt und die ersten Besucher sprinten hindurch. Bohrmaschinen, Motorsensen, Werkzeug, Motormäher und Fahrräder sind besonders begehrt. Ganze Familien teilen sich auf und durchwühlen gemeinsam das Gerümpel. „Für uns Krieglacher ist das ein richtiges Highlight. Wir sehen vom oberen Parkplatz zu, wie die anderen sich um die Sachen streiten“, erzählt eine Ortsansässige lachend. Rund 5000 Menschen kommen an diesem Tag, darunter Trödelfans aus der Region sowie Personen aus Ungarn und Rumänien, die extra mit Bussen angereist sind.

© KLZ / Eva Pretterhofer So mancher erzielte eine große Ausbeute

Kaffeemaschine oder Iltis?

Manche suchen gezielt nach günstiger Sportausrüstung für die Familie oder einem zweiten Rad für die Stadt, andere kaufen Waren, um sie später weiterzuverkaufen. „Wir suchen Winterausrüstung für die ganze Familie, unsere Freunde und deren Familien“, erzählt ein Mann aus Sankt Barbara. Mehrere Dutzend Paar Roller-Skates, Schuhe und Küchengeräte werden außerdem eingepackt und im Ausland weiterverkauft.

Andere kommen mit dem Motto „einfach mal durchschauen“ und lassen sich überraschen. Eine Besucherin trägt einen ausgestopften Iltis über das Gelände. „Bei uns im Hühnerstall nistet sich der Marder ein und jetzt habe ich diesen Iltis entdeckt, der ihn hoffentlich abschreckt“, erklärt sie.

© KLZ / Eva Pretterhofer Einzigartige Fundstücke wanderten mit nach Hause

Ausgestopfte Tiere könnten überhaupt eine eigene Kategorie bilden: Iltisse, Vögel, Kleintiere und Jagdtrophäen finden neue Besitzer und fordern Kreativität. „Aus dem Gehörn mache ich kleine Flachmänner“, so einer der Besucher über seine Ausbeute. Kommandant Eder-Schützenhofer, der diese Funktion seit 25 Jahren ausübt, hat schon einiges gesehen. „Man könnte ein Buch über die ganzen kuriosen Gegenstände schreiben.“ Heuer mit dabei: eine alte Schulbank aus dem Jahre Schnee, ein Pelzmantel, der für Winter in Sibirien passend wäre, und als Highlight der Verlosung ein Steyr 190.

© KLZ / Eva Pretterhofer Feuerwehrkommandant Johann Eder-Schützenhofer hat in seinen 25 Jahren schon viele kuriose Gegenstände gesehen

Voller Erfolg für die Feuerwehr

Während die Besucher um die besten Stücke feilschen, arbeitet die Feuerwehr weiter. Mehrere tausend Portionen Schnitzelsemmeln und Grillwürstel werden ausgegeben. „Alle Einnahmen investieren wir in Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr“, betont der Kommandant und erzählt: „Am begehrtesten sind meistens uralte Gegenstände, die für Sammlerinnen und Sammler wahre Fundstücke sind.“ Des einen Müll, des anderen Schatz. In zwei Jahren findet der Fetzenmarkt jedenfalls wieder statt.