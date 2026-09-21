Unfall auf S 6: Auto landete am Dach, eine Person verletzt

Am Donnerstagmorgen wurden die Feuerwehren Mürzzuschlag, Spital und Steinhaus am Semmering gegen 8.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der S 6 (Semmering Schnellstraße) alarmiert. Im Baustellenbereich zwischen dem Ganzsteintunnel und der Abfahrt Mürzzuschlag-Ost war ein Pkw verunfallt und auf dem Dach gelandet.

Im Zuge dessen wurde eine Person verletzt und musste vom Roten Kreuz und einem Notarzt versorgt werden. Die ausgerückten Feuerwehren unterstützten die Rettungskräfte dabei, sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um den Abtransport des verunfallten Autos. Die S 6 musste währenddessen gesperrt werden. Auch die Polizei und die Asfinag waren im Einsatz.