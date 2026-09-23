Vor 35 Jahren erreichte der Jugoslawien-Krieg Österreichs Schulen

Im September 1991 prägte der Krieg im benachbarten Jugoslawien Österreich zunehmend: Flüchtlinge kamen ins Land, gleichzeitig wurde das heimische Schulsystem mit den Auswirkungen des Konflikts konfrontiert.

Viele Menschen retteten sich vor den Gräueln der Jugoslawienkriege nach Österreich und fanden eine neue Heimat

„Serbien lenkt ein: Ja zum EG-Friedensplan“, lautet es auf der Titelseite der Kleinen Zeitung vom 1. September 1991 noch hoffnungsvoll. EG steht damals freilich für die Europäische Gemeinschaft, eine Vorgängerorganisation der EU. Doch trotz der von ihr angestoßenen in Belgrad vereinbarten Waffenruhe halten die Gefechte weiter an. Bis zu einem nachhaltigen Frieden auf dem Gebiet des zerfallen(d)en Jugoslawiens wird es noch ein weiter Weg sein. Währenddessen erreichen immer mehr Menschen Österreich, die wegen der Gräuel des Krieges ihre Heimat hinter sich lassen.

Eisenstadt/Belgrad. – Die ersten Flüchtlinge aus Kroatien sind nun in Österreich eingetroffen. Mehrere Familien aus dem Raum Osijek haben in Eisenstadt Zuflucht gesucht und werden dort vom Roten Kreuz versorgt. Insgesamt sollen schon 130.000 Menschen aus den Kampfgebieten in Kroatien geflohen sein. Rund ein Drittel davon floh in andere Teile Kroatiens, der Rest ging nach Serbien, Bosnien oder Ungarn. — Kleine Zeitung, 1. September 1991

Wenig später berichtet „Kleine“-Korrespondent Gustav Chalupa schon deutlich nüchterner über den „durch die EG erzwungenen ‚Friedensvertrag‘ zwischen den sechs jugoslawischen Teilrepubliken“, dessen Unterzeichnung durch den serbischen Präsidenten Slobodan Milošević zu einer „zynischen Inszenierung“ wird. Einerseits, weil Milošević seine Geringschätzung gegenüber den Vertretern von Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Montenegro zum Ausdruck bringt, indem er die anderen Präsidenten stundenlang warten lässt. Andererseits, weil sich die jugoslawische Armee an keine Vereinbarung hält.

Belgrad/Agram. – Die jugoslawische Armee denkt nicht daran, sich an das Waffenstillstandsabkommen, an dem sie nicht beteiligt war, zu halten. Wenige Stunden nach der Unterzeichnung griffen Einheiten der Armee das Dorf Petrinja in Slawonien an. Ziel war der Autobusbahnhof des Ortes. Die örtlichen Kommandanten hatten sogar die Stirn, die Korrespondenten zu einer Besichtigung des Ortes einzuladen und sich von der Lage ein Bild zu machen. Die Offiziere behaupteten auch dreist und den Fakten widersprechend, die Armee greife nur ein, um die Kämpfenden zu trennen. — Kleine Zeitung, 3. September 1991

So spitzt sich die humanitäre Lage in der Region weiter zu. Wie man damit umgehen soll, sorgt auch in den Ländern Westeuropas Anfang September 1991 für rege Diskussionen. In Österreich debattieren die Regierungspartner SPÖ und ÖVP über die offizielle Anerkennung Kroatiens und Sloweniens.

Es ist eine Zeit voller Umbrüche: Erst wenige Wochen zuvor haben die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland den gescheiterten Augustputsch in Moskau genutzt, um ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion, die sie bereits im Jahr zuvor erklärt hatten, zu manifestieren.

Bürgerkrieg füllt österreichische Klassenzimmer

Der sukzessive Zerfall der Großstaaten, der für viele Österreicherinnen und Österreicher lange Zeit nur schwer vorstellbar war, ist nun auch hierzulande im Alltag spürbarer. „Die bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Jugoslawien haben deutliche Auswirkungen auf das heimische Schulwesen, besonders in Wien“, schreibt die Kleine Zeitung am Mittwoch, den 4. September 1991.

Weiters ist zu lesen: „Seit Freitag würden an den Wiener Schulen täglich rund 400 Kinder eingeschrieben, 80 Prozent davon stammten aus jugoslawischen Krisengebieten, berichtete Vizebürgermeisterin Ingrid Smejkal.“ Doch nicht nur die Bundeshauptstadt ist betroffen: „Einen verstärkten Andrang hauptsächlich kroatischer Kinder soll es auch in Graz und Klagenfurt geben.“

In den Regionen, aus denen die Neuankömmlinge stammen, wird die Lage immer düsterer. „1700 Verwundete, über 500 Tote, 120.000 Flüchtlinge – Bilanz des Schreckens. In Kroatien hungern die Menschen“, heißt es in der Kleinen Zeitung über einen Artikel, der zum solidarischen Spenden aufruft.

Integrationsmaßnahmen an Grazer Schulen

Ein Ende der Gewalt scheint zwar nicht in Sicht, dennoch üben sich Jugoslawiens Spitzenpolitiker zunächst in Zweckoptimismus und Staatschef Stjepan Mesić droht „seinen“ Generälen gar mit dem Kriegsgericht, sofern die Armee weiter an der Seite serbischer Freischärler kämpfen sollte. Allein, es nützt nichts.

Das Blutvergießen hält nicht nur an, sondern dehnt sich aus und treibt so immer mehr Verzweifelte in die Flucht. In Österreich begegnet man diesen zum Teil mit Ablehnung, aber auch mit einem großen Maß an Mitgefühl oder zumindest halbwegs solidarischem Pragmatismus. Obwohl sie hier nicht mehr um ihr Leben fürchten müssen, bleiben die anhaltenden Konflikte präsent. Um Eskalationen vorzubeugen oder sie einzufangen, gibt es unter anderem an Grazer Schulen Sondermaßnahmen, wie die Kleine Zeitung berichtet.

Der Wahnwitz des Krieges liefert auch an Grazer Pflichtschulen erschütternde Fakten: Ein auf abenteuerlichem Fluchtweg in die Steiermark gekommener Bub, dessen Vater als Soldat an der Front steht, leidet unter schweren Depressionen. Eine kroatische Mutter wehrt sich (erfolglos) dagegen, daß ihr Kind in der gleichen Klasse sitzen muß wie ein kleiner Serbe. — Kleine Zeitung, 19. September 1991

Da sich Angehörige der im Krieg miteinander befindlichen Volksgruppen hierzulande auch im schulischen Alltag unweigerlich begegnen, kommen im Rahmen des sogenannten „Grazer Integrationsmodells“ speziell geschulte Pädagoginnen und Pädagogen mit unterschiedlicher Herkunft zum Einsatz. Ihre Aufgabe ist es, die teils traumatisierten Flüchtlingskinder beim Spracherwerb zu unterstützen und persönliche wie zwischenmenschliche Spannungslagen zu entschärfen.

Marie-Luise Rastl gehört zu diesem Team von Spezialisten. Sie erzählt davon, wie unglaublich schnell die jungen Herrschaften es lernen, sich zu verständigen. Und auch davon, wie sie von den Flüchtlingseltern mit rührender Dankbarkeit überschüttet wird. — Kleine Zeitung, 19. September 1991

Ein reines Zuckerschlecken ist diese Aufgabe freilich nicht, wie es in dem Bericht von „Kleine“-Redakteur Bernd Chibici weiter heißt. Sowohl der damalige Schulinspektor als auch Pädagoginnen und Pädagogen mahnen, dass man beim Anteil nicht-deutschsprachiger Kinder ein gewisses Maß nicht verlieren dürfe. Eine Einstellung, die auch von vielen heimischen Eltern geteilt wird. Manche hoffen noch, dass die blutigen Konflikte am Balkan bald ein Ende finden. Doch die traurige Realität ist eine andere.

Jugoslawien: Chronologie des Zerfalls

Vielvölkerstaat zerbricht in blutigen Konflikten

Ein paar Tage später ist klar, dass die durch Nationalismen befeuerten Gräueltaten so schnell nicht vorüber sein werden. Auf der Titelseite der Kleinen Zeitung vom 21. September 1991 heißt es: „Armee überrollt Kroatien – Großangriff nach dem blamablen Scheitern der Friedenskonferenz in Den Haag – wachsende Verzweiflung in Agram (Anm.: ält., dt. Bez. für Zagreb) und vergebliche Hilferufe der Kroaten an eine gleichgültige Welt – auch Bosnien und die Herzegowina sollen Ziel des großangelegten Angriffs der Armee sein.“

1 / 6 Vertriebene machen in Dvor Rast, bevor sie weiterziehen, August 1991 © imago stock&people

Mit Beginn des Bosnienkriegs erreicht ab 1992 ein weiterer Flüchtlingsstrom Österreich. Die folgenden Jahre stehen unter dem Zeichen unbeschreiblicher Kriegsverbrechen. Täter finden sich unter allen beteiligten Bevölkerungsgruppen, von denen sich Teile auf grausamste Art und Weise um das Territorium der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien streiten.

Integration, die bis heute nachwirkt

Rund 35 Jahre nach Beginn der Auseinandersetzungen tragen viele Überlebende das Trauma dieser Zeit noch immer in sich. Auch die damit verbundenen Ressentiments sind nicht komplett verschwunden. Zahlreiche Menschen, die ab 1991 in Österreich Schutz gesucht haben, sind längst in ihre ursprüngliche Heimatregion zurückgekehrt.

Nicht wenige haben hierzulande eine neue Heimat gefunden – auch dank der Integrationsmaßnahmen an den heimischen Schulen, die der Grazer Migrationsexperte und Mitbegründer des Zentrums für interkulturelle Beratung und Therapie (ZEBRA) Wolfgang Gulis immer noch gut in Erinnerung hat.

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„Ohne das zu glorifizieren oder übertrieben darzustellen, kann man die Bemühungen Anfang der Neunzigerjahre durchaus als Good-Practice-Beispiel bezeichnen, das viele tolle Karrieren hervorgebracht hat“, so Gulis, der zum Thema Asyl und Migration an der FH Joanneum unterrichtet. „Damals hat eine Aufregung im positiven Sinn geherrscht, sodass sich sowohl die Zivilgesellschaft sehr eingebracht hat, aber auch das Bemühen der Politik um praktikable Lösungen in Sachen Unterbringung, Bildung und Arbeitsmarkt deutlich größer war als heute.“

Dabei streicht der Fachmann hervor: „Natürlich ist nicht alles reibungslos über die Bühne gegangen.“ Denn: „Jedes Schulsystem ist überfordert, wenn es auf einmal viele Kinder gibt, die die Unterrichtssprache nicht verstehen. Das hat schon in den 1970er-Jahren mit den sogenannten Gastarbeiterkindern angefangen, heißt aber nicht, dass man dafür keine Lösungen finden kann.“