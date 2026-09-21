Millionenstarke Wertschöpfung durch den Niederwölzer Maxlaunmarkt

Eine neue Studie des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung der WKO beziffert die vom Maxlaunmarkt ausgelöste Wirtschaftsleistung mit 5,2 Millionen Euro.

Fünf Jahreszeiten gibt es laut den Einheimischen in der Murauer Gemeinde Niederwölz. Zu Frühling, Sommer, Herbst und Winter gesellt sich der Maxlaunmarkt, der in diesem Jahr zum 490. Mal stattfindet. Traditionell geht die viertägige Veranstaltung immer am zweiten Oktoberwochenende über die Bühne, heuer also von 9. bis 12. Oktober.

Das Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der Wirtschaftskammer (WKO) Steiermark hat anlässlich der 490. Auflage eine Studie zu den volkswirtschaftlichen Effekten aus Daten aus dem Vorjahr erstellt. In einer Aussendung heißt es: „Insgesamt löst die Veranstaltung österreichweit eine zusätzliche Wirtschaftsleistung von 5,2 Millionen Euro aus. Davon werden 4,06 Millionen Euro in der Steiermark wirksam.“ Die gesamte Bruttowertschöpfung würde sich auf 4,65 Millionen Euro belaufen, davon sollen 3,63 Millionen Euro auf die Steiermark entfallen.

Rund 96.000 Gäste

Im Jahr 2025 zählte man 96.210 Besucherinnen und Besucher. Veranstalter des Markts ist die Gemeinde Niederwölz. Bürgermeister und WKO-Regionalstellenobmann Albert Brunner: „Wer solche Veranstaltungen besucht und bei regionalen Betrieben einkauft, stärkt Arbeitsplätze, Einkommen und Lebensqualität vor Ort.“

Die Gäste blieben durchschnittlich 4 Stunden und 20 Minuten auf dem Veranstaltungsgelände. 86 Prozent der Besucherinnen und Besucher kamen aus der Steiermark. 570 internationale Gäste wurden ebenfalls gezählt, ermittelt wurde dies aus Handyauswertungen.

Mehr als 300 Unternehmen präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen auf gut fünfeinhalb Hektar Markt- und Verkaufsfläche.

Aus der Aussendung „Besonders stark profitieren Beherbergung und Gastronomie: Österreichweit entfallen 2,15 Millionen Euro der errechneten Bruttowertschöpfung auf diese Bereiche. Der Einzelhandel erreicht einen Wertschöpfungseffekt von 600.000 Euro. Weitere Impulse gehen unter anderem an das Grundstücks- und Wohnungswesen, den Verkehr, die Lebensmittelproduktion, den Großhandel, das Baugewerbe und die Energieversorgung. Die Wirkung endet damit nicht am Marktgelände. Bestellungen bei Lieferbetrieben, zusätzliche Transporte sowie die weitere Verwendung der erzielten Einkommen tragen den Nachfrageimpuls in zahlreiche Branchen und Regionen. Diese direkten, indirekten und induzierten Effekte wurden mit dem Econmove-Wertschöpfungsrechner ermittelt. Das Modell basiert auf der in der Wirtschaftsforschung etablierten Input-Output-Analyse und nutzt insbesondere Daten der Statistik Austria. Direkte Effekte entstehen dort, wo Besucherinnen und Besucher unmittelbar Ausgaben tätigen. Indirekte Effekte betreffen die benötigten Vorleistungen anderer Betriebe. Induzierte Effekte ergeben sich, wenn die dadurch entstandenen Einkommen wiederum für Konsum und Investitionen verwendet werden.“

Regionales Netzwerken

Thematisiert werden unter anderem auch positive Auswirkungen auf Beschäftigung sowie Steuern und Abgaben, die in die Staatskasse fließen: „Darin enthalten sind 1,085 Millionen Euro Umsatzsteuer, 360.000 Euro Einkommensteuer, 219.000 Euro Körperschaftsteuer, 136.000 Euro Lohnsteuer und 215.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Zusätzlich ergibt sich ein geschätztes Kommunalsteueraufkommen von rund 41.400 Euro.“

Brunner: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wird sichtbar, wie viel Kraft in gewachsenen regionalen Netzwerken steckt.“

Maxlaun 2026

Der Maxlaunmarkt beginnt am 9. Oktober um 14 Uhr mit dem Kindernachmittag. Gastronomiebetriebe und Leistungsschau können ab diesem Zeitpunkt auch schon besucht werden. Offiziell eröffnet wird die 50. Leistungsschau am Samstag um 11 Uhr. Details zum gesamten Programm: www.niederwoelz.gv.at.

Fotos vom Vorjahr