Die britische Schauspielerin hat auf Instagram mehrere rätselhafte Nachrichten veröffentlicht und ihren Account weitgehend geleert. In einer Story schrieb sie: „Congratulations you won. I give up.“ Was hinter den Aussagen steckt, ist bislang unklar.

Kate Beckinsale (53) sorgt mit ungewöhnlichen Nachrichten auf Instagram für Aufsehen und Besorgnis unter ihren Fans. Die Schauspielerin veröffentlichte am Sonntag zunächst ein schwarzes Bild mit dem Wort „Bye“. Wenig später folgte in ihrer Instagram-Story ein Foto eines Regenbogens über einer Straße. Darüber stand: „Congratulations you won. I give up“ (auf deutsch: „Glückwunsch, ihr habt gewonnen. Ich gebe auf“).

Beide Beiträge wurden später wieder gelöscht. Auch die übrigen Inhalte ihres Instagram-Accounts sind aktuell nicht mehr zu sehen. Was genau die Schauspielerin mit den Nachrichten ausdrücken wollte und an wen sie sich damit richtete, blieb zunächst offen. Ein Sprecher Beckinsales reagierte laut Medienberichten zunächst nicht auf Anfragen.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte zudem eine Änderung in Beckinsales Instagram-Profil. Dort ist ein Link zu einem BBC-Bericht über den Tod der britischen Moderatorin Caroline Flack aus dem Jahr 2020 zu finden. Flack war im Februar 2020 durch Suizid gestorben.

Pearl Harbor-Star kämpft seit Jahren mit Anfeindungen im Netz

Beckinsales jüngste Aktivitäten in den sozialen Medien sind der Höhepunkt einer schwierigen Zeit für die 53-Jährige, die 2001 mit ihrer Rolle als Krankenschwester Evelyn Johnson im Kriegsdrama „Pearl Harbor“ weltbekannt wurde. Bereits im August hatte die Schauspielerin ihren Instagram-Account geleert und anschließend ausführlich auf Kommentare zu ihrem Aussehen und ihrem Gewichtsverlust reagiert. Sie erklärte damals unter anderem, dass die Veränderungen ihres Körpers mit gesundheitlichen Problemen und der Trauer nach dem Tod ihrer Mutter zusammenhingen.

Beckinsale sprach in diesem Zusammenhang öffentlich über das Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS), an dem sie seit Jahren leide – eine Erkrankung, die unter anderem mit unterschiedlichen körperlichen Beschwerden einhergehen kann.

Zudem war ihre Mutter Judy Loe, zu der sie stets ein enges Verhältnis pflegte, im Juli 2025 im Alter von 78 Jahren an Krebs gestorben. Auch über psychische Belastungen sprach die Schauspielerin zuletzt öffentlich. Anfang September thematisierte sie in einem Beitrag ihre Erfahrungen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und beschrieb den Umgang damit als äußerst schwierig.

Fans reagieren besorgt

Die jüngsten Instagram-Nachrichten der Schauspielerin lösten zahlreiche Reaktionen aus. Viele Follower äußerten ihre Sorge und fragten, wie es Beckinsale gehe. Andere vermuteten, dass die 53-Jährige sich lediglich aus den sozialen Medien zurückziehen könnte.

Eine eindeutige Erklärung der Schauspielerin zu den inzwischen gelöschten Beiträgen lag zunächst nicht vor. Damit bleibt auch offen, ob die Nachrichten einen konkreten persönlichen Anlass hatten oder lediglich ihren Rückzug von Instagram verkünden sollten.

Rasche Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie oder ein Angehöriger sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen bzw. anzubieten - oft ist eine Situation gar nicht so ausweglos, wie sie scheint. Eine erste Anlaufstelle bei psychischen Erkrankungen kann die Hausärztin oder der Hausarzt sein.

sein. Eine weitere Möglichkeit ist, sich an eine Beratungsstelle oder psychotherapeutische Praxis zu wenden.

zu wenden. Schnelle Hilfe gibt es bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142 und bei PsyNot , dem psychiatrischen Krisentelefon für die Steiermark: rund um die Uhr unter der Nummer 0800/44 99 33

und bei , dem psychiatrischen Krisentelefon für die Steiermark: rund um die Uhr unter der Nummer Akute Hilfe bekommen Sie unter den Notrufnummern von Polizei ( 133 ), Rettung ( 144 ) oder Feuerwehr ( 122 )

von Polizei ( ), Rettung ( ) oder Feuerwehr ( ) Eine Expertensuche für ganz Österreich findet man unter: www.gesundheit.gv.at/leben/suizidpraevention.html