Von Kindern geplant: Neuer Spielplatz in Tragöß eröffnet

Der alte Spielplatz in Oberort hat ausgedient. Deshalb hat die Gemeinde diesen mit der tatkräftigen Unterstützung vom Verein Fratz Graz erneuert.

Am 18. September wurde der neue Spielplatz feierlich eröffnet. Die Bepflanzung folgt noch

Der Spielplatz in Tragöß-St. Katharein neben dem Veranstaltungszentrum in Oberort ist in die Jahre gekommen und so manches Spielgerät musste aufgrund seines Alters abgebaut werden. Deshalb hat die Gemeinde beschlossen, den Spielplatz zu erneuern.

Bei der Gestaltung setzte man dabei auf die Ideen jener, die diesen auch benützen werden. Deshalb wurde der Verein Fratz Graz, die Fachstelle für Spiel(t)räume im Land Steiermark, beauftragt, gemeinsam mit interessierten Kindern den Spielplatz zu planen.

Kinder fertigten Modelle

Neben einem Info-Nachmittag für Erwachsene und Kinder fanden so zwei Planungswerkstätten statt, bei denen wiederum rund 40 Kinder teilnahmen.

„Dort sammelten wir Ideen und Wünsche, erkundeten den Platz, erstellten gemeinsam eine Hitliste der wichtigsten Spiele und Spielbereiche und bauten Modelle. Und ich muss sagen, die Kreativität und das Engagement der Kinder waren unglaublich“, erklärt Ernst Muhr von Fratz Graz.

Spielplätze sind wichtige Räume, in denen sich junge und ältere Bewohner einer Gemeinde ungezwungen begegnen. — Ernst Muhr , Fratz Graz

In weiterer Folge wurde der Plan erstellt und allen Beteiligten präsentiert, schließlich wurden die Ausschreibungsunterlagen zusammengestellt und die Spielgerätefirma „JOFRO“ erhielt den Zuschlag zur Umsetzung. Im April letzten Jahres mit der Planung begonnen, wurde der Spielplatz unlängst eröffnet.

© Fratz Graz Ungefähr 150 Kinder ließen sich gleich nach der Eröffnung nicht nehmen

Muhr freute sich bei der feierlichen Eröffnung neben den positiven gesundheitlichen Aspekten, die Spielplätze den Kindern bringen, auch über die soziale Komponente: „Spielplätze sind wichtige Räume, in denen sich junge und ältere Bewohner einer Gemeinde ungezwungen begegnen. Sie stärken den sozialen Zusammenhalt im Ort. Während Kinder spielen, können sich Eltern und Großeltern austauschen. Zudem bieten Spielplätze Raum zur Erholung und bauen Stress ab.“

Sträucher zum Naschen

Gekostet hat der neue Spielplatz 85.000 Euro, inklusive der Bepflanzung, die noch folgt und Sträucher mit essbaren Beeren beinhaltet. Vom Sand- und Wasserspielplatz, einer Seilbahn, einer Riesenschaukel und einem Karussell bietet der neue Spielplatz alles.

1 / 6 Noch mehr Fotos von der Eröffnung... © Fratz Graz

„Es ist ein toller Spielplatz entstanden. Es hat uns auch begeistert, zu sehen, wie sehr sich die Kinder beim Planen engagiert haben“, so Bürgermeister Hubert Zinner, der unlängst auch das umgebaute Schulzentrum im Ort vorstellen konnte.

Für den neuen Spielplatz bekam die Gemeinde jedenfalls 66.000 Euro an Bedarfszuweisungen vom Land Steiermark und 10.000 als Spende von der Privatstiftung Zucher. Der Rest wurde mit Eigenmitteln finanziert.