Liebenfels nach Demenzlauf als „Gesunde Gemeinde“ ausgezeichnet

Landesrätin nahm am Charity-Lauf „Run4Memory“ teil und zeichnete Liebenfels offiziell als „Gesunde Gemeinde“ aus. Der Erlös geht an Demenz-Selbsthilfegruppen.

Laufen für die Gesundheit, den guten Zweck und gleichzeitig Bewusstsein für Demenz schaffen: Dafür stand der erste „Run4Memory“ am Samstag in Liebenfels. Im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ und in Kooperation mit der Pflegenahversorgung gingen 333 Teilnehmende über einen, fünf und zehn Kilometer an den Start. Auch ein eigener Kinderlauf stand auf dem Programm. Der Reinerlös kommt den Demenz-Selbsthilfegruppen in Kärnten zugute.

„Beim ,Run4Memory‘ geht es nicht um die Bestzeit, sondern um das gemeinsame Zeichen: Bewegung tut gut und Demenz geht uns alle an. Wir wollen Berührungsängste abbauen, Verständnis schaffen und zeigen, wie wichtig Zusammenhalt ist“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ).

Aktive Gesundheitsförderung

Die Veranstaltung machte zugleich sichtbar, wie aktiv Liebenfels im Bereich Gesundheitsförderung ist. Den „Run4Memory“ nutzte Prettner, um die Marktgemeinde offiziell mit der „Gesunde Gemeinde“-Tafel auszuzeichnen. Seit Jahren setzt Liebenfels zahlreiche Schwerpunkte in der Gesundheitsförderung. Zu den Angeboten zählen Gesundheitstage, Bewegungs- und Fitnessangebote sowie eine Reihe von Vorträgen und Workshops zu Gesundheitsthemen – von Demenz, Arthrose und Wirbelsäule über Sodbrennen und Schilddrüse bis hin zu Menopause, Ernährung und dem Stärken von Eltern und Kindern. Auch Themen wie Erste Hilfe, Eigenschutz und Online-Sicherheit wurden bereits aufgegriffen.