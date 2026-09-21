Weststeirischer Bürgermeister verzichtet auf sein Auto

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche legt Bernd Mara, Bürgermeister von Maria Lankowitz, seine Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück.

Mit Absperrband und Gittern verriegelten die Mitarbeiter des Bau- und Wirtschaftshofs von Maria Lankowitz das Auto von Bernd Mara. Der Bürgermeister der Wallfahrts-Marktgemeinde verzichtet zwei Tage lang auf seinen Pkw. Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche, die am 22. September endet, wird er seine Amts- und Alltagswege ausschließlich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Die Aktion wurde von der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) West ins Leben gerufen und soll auf nachhaltige Mobilität aufmerksam machen.

„Mit der Challenge wollen wir einerseits zeigen, welche Wege im ländlichen Raum auch ohne Auto zurückgelegt werden können. Andererseits wollen wir aufzeigen, wo dabei die Herausforderungen liegen“, sagt KEM-Managerin Sabrina Greinix. Gemeinsam mit Evelyn Starke, Managerin der Klimawandel-Anpassungsregion (KLAR!), nahm sie dem Ortschef Montagfrüh symbolisch die Autoschlüssel ab.

1 / 4 KLAR!-Managerin Evelyn Starke, Bürgermeister Bernd Mara und KEM-Managerin Sabrina Greinix © KLZ / Jakob Kriegl

Nachahmer gesucht

Bernd Mara stellt sich dieser Aufgabe gerne und wünscht sich möglichst viele Nachahmer. „Ich allein werde gar nichts bewirken, wenn sich aber mehr Menschen dazu entscheiden, regelmäßig auf ihr Auto zu verzichten, kann damit ein deutliches Zeichen gesetzt werden“, sagt er. Zu einem Termin in Voitsberg wird der Obmann des Vereins „Crazy Cross Biker“ voraussichtlich mit dem Fahrrad fahren. „Ehrlich gesagt brauche ich mein Auto in der Gemeinde nur sehr selten. Damit niemand darauf angewiesen ist, ist es uns wichtig, die Infrastruktur mit Ärzten und einem Nahversorger im Ortszentrum aufrechtzuerhalten“, betont Mara.

Im ländlichen Raum gibt es andere Herausforderungen als in der Stadt. — Bernd Mara , Bürgermeister

Für Erledigungen außerhalb des Ortskerns, etwa in Kirchberg, Gößnitz oder Salla, sind die Bewohner hingegen meist auf ein Auto angewiesen. „Im ländlichen Raum gibt es andere Herausforderungen als in der Stadt“, weiß Mara. Dennoch will die Gemeinde die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Fahrrad für immer mehr Menschen eine echte Alternative zum Auto darstellt. So ist für Schulkinder beispielsweise der Ausbau eines Radwegs angedacht.

Die Aktion unter dem Motto „Mein Auto hat frei“ wird von Greinix und Starke auf den Social-Media-Kanälen der KEM und KLAR West begleitet. Gemeinsam mit Mara werden sie nach den zwei autofreien Tagen auch eine Bilanz ziehen.