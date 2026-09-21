LE-Laufevent am Leobener Hauptplatz glänzte mit 1500 Teilnehmenden

Das alljährliche LE-Laufevent in der Leobener Innenstadt konnte dieses Jahr insgesamt 1500 Voranmeldungen vorweisen. Davon liefen fast 600 Einzelteilnehmende bei den 66-Minuten-von-Leoben.

Lauffreude hielt dieses Jahr wieder Einzug in die Leobener Innenstadt. Zum 17. Mal fand das LE-Laufevent statt, dieses Mal schon mit 1500 vorangemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Besonders gut besucht war natürlich der Höhepunkt der Veranstaltung: 66-Minuten-von-Leoben. Die Teilnehmenden stammten aus 44 Nationen.

Den Sieg erkämpfte sich bei den Herren Michael Bidmon, dicht gefolgt von Manuel Plank und Philipp Wimmer. Bei den Damen triumphierte Ute Pirchan vor Marlies Hirschbeck und Flori Haberl. In den Teambewerben gewann bei den Herren das „LE-LAUFEVENT future team“, bei den Damen „3x100%“ und im Mixed-Bewerb die „qoncept Guests“.