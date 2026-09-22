Überraschende Wende bei umstrittener Skischaukel Sillian-Sexten

Neue Pläne für das ins Stocken geratene Großprojekt: Pendelbahn statt 10er-Gondel im oberen Bereich, neue Verhandlungen und höhere Kosten.

Kommen zu den rund 23 Pistenkilometern von Sillian nun doch bald 115 Kilometer dazu? Die Skischaukel Sillian–Sexten wird neu geplant

Es ist ein Projekt, das den Tourismus im Osttiroler Oberland verändern würde: die Skischaukel Sillian–Sexten. Genauer gesagt, der Bau eines Liftes, der das „Skizentrum Sillian-Hochpustertal“ mit dem Skigebiet „3 Zinnen Dolomites“ auf Südtiroler Seite verbindet. Seit über zehn Jahren versucht die Schultz Gruppe, sie betreibt das Sillianer Resort sowie zwei weitere in Osttirol, das Projekt umzusetzen. Dazu hat man sich mit der 3 Zinnen AG aus Südtirol zusammengetan, beide halten 50 Prozent am Projektbetreiber Hochgruben Seilbahn GmbH.

Zuletzt wurde das Ganze im Jahr 2023 mit geplanten Kosten um 60 Millionen Euro präsentiert. Erste Ideen gab es schon in den 1980er-Jahren. Da war es Franz Kraler, Seniorchef der Firma Hella, der die Idee befeuerte und auf wirtschaftliche Impulse hoffte. Doch stets gab es Kritik, denn in Sillian stellte sich die Frage, ob das Geld aus dem Tourismus wichtiger ist als die Natur.

Lebens- und Brutgebiet von Raufußhühnern

Jetzt nimmt das Projekt eine überraschende Wendung. Geplant war eigentlich eine 10er-Umlaufgondel. Diese hätte im Bereich der bestehenden Talstation – auf der anderen Straßenseite und verbunden per Fußgängerbrücke – starten und direkt zur Hochgrube oberhalb der Sillianer Hütte führen sollen. Nach rund fünf Kilometer Fahrt hätte sie auf 2536 Meter Höhe an der Grenze zwischen Ost- und Südtirol das Ziel erreicht. Doch Bedenken kamen bereits im Vorfeld der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) auf, da entlang der Trasse Raufußhühner leben und brüten.

© KLZ / Ruggenthaler Maximilian Schultz hält am Projekt Skischaukel weiterhin fest

Die Projektwerber versuchten, die Pläne entsprechend anzupassen. Auch versprach man, 40 Hektar Waldfläche aufzuforsten und über 170.000 klimafitte Jungbäume zu pflanzen – als Kompensation. Doch unlängst erklärte der Sillianer Bürgermeister Franz Schneider im Gemeinderat, dass das Thema Raufußhühner nicht lösbar sei und die bisherigen Pläne vom Tisch sind. Maximilian Schultz, Geschäftsführer der Familiendynastie um WKO-Präsidentin Martha Schultz, bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung: „Es gibt eine Überarbeitung des Konzepts. Vor allem bei der Trassierung, um im sensiblen, oberen Bereich mit möglichst wenig Eingriffen zu arbeiten.“

Eine Pendelbahn als neue Lösung

Konkret: Wie gehabt, soll die erste Sektion den Talboden überspannend nach Gschwendt führen – und in zweiter Sektion direkt zur Leckfeldalm (1900 Meter). Hier stünde aber nun ein Umstieg an: Eine Pendelbahn mit zwei XXL-Kabinen soll zur Hochgrube surren. „Dieser Bahntyp hat einige Vorteile, insbesondere werden weniger Stützen benötigt. Auch sonst macht es viele Knackpunkte im Projekt einfacher“, erklärt Schultz. Nebeneffekt: Wer nicht ganz hinauf will, kann von der Leckfeldalm hinab wedeln.

Laut Schultz wird nun mit Behörden, Gutachtern und Sachverständigen geprüft und evaluiert: „Danach können wir mehr sagen, wie es im UVP-Verfahren weitergeht und wie eine Zeitschiene wäre.“ Man möchte „alle Punkte sauber abbarbeiten“. Dazu gehören neue Verhandlungen mit den Grundeigentümern, da die bisherigen Abkommen passé sind. „Eigentümer, Gemeinde und der gesamte Bezirk sind äußerst wichtig. Wir bekommen viele positive Signale“, spürt Schultz Rückenwind.

Das macht das Projekt um einiges kostspieliger. Wir verfolgen es aber weiterhin, da wir an die Zukunft in Sillian glauben — Maximilian Schultz , Geschäftsführer der Schultz Gruppe

Bei den 60 Millionen Euro wird es nicht bleiben. „Das macht das Projekt um einiges kostspieliger. Wir verfolgen es weiterhin, da wir an die Zukunft in Sillian glauben“, sagt Schultz. Auch Tourismusverbandsobmann Franz Theurl hofft auf Umsetzung. „Das wäre ein Meilenstein für Osttirol.“ In Zahlen: Zu den 23 Sillianer Pistenkilometern kämen 115 Kilometer dazu. Zudem wäre der Anschluss an „Dolomiti Superski“ hergestellt, dem nach eigenen Angaben größten Skiverbund der Welt. Was dies für den Osttiroler Verbundpass Ski Hit oder den Kärnten Skipass bedeuten würde, ist unklar. Theurl: „Es ist wichtig, dass zumindest die Sillianer Seite in unserem Verbund bleibt.“ Schultz äußerste sich auf Nachfrage dazu nicht konkret.

Auch in Südtirol plant man um

© 3 Zinnen AG Auf den Pistenplänen von „3 Zinnen Dolomites“ kann man das Projekt sehen

In Südtirol hat man seit 2020 alle Genehmigungen. Auf Pistenplänen sind die Lifte längst als Projekt eingezeichnet. Durch die Verzögerung in Sillian muss man umdenken: Die 3 Zinnen AG verzichtet auf eine zugesagte Änderung einer Wasserkonzession. Hintergrund sind die Entnahme aus dem Stausee Sexten sowie die Baugenehmigung des Lifts auf Sextener Seite samt Piste. Die Südtiroler Landesregierung setzte jedoch vor sechs Jahren voraus, dass es auch jenseits der Grenze grünes Licht gibt. „Das Genehmigungsverfahren auf österreichischer Seite zieht sich sehr in die Länge“, heißt es jetzt beim Land Südtirol, das dem Antrag der 3 Zinnen AG folgte. Nun ist ein neues Konzessionsverfahren möglich – unabhängig davon, wie es mit der Skischaukel auf Osttiroler Seite ausgeht.