FPÖ-Urgestein will politische Unruhe in Maria Saal nutzen

Josef Krammer führt seine FPÖ in Maria Saal als Spitzenkandidat in die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Die Unruhen könnten ihm in die Karten spielen.

Josef „Seppi“ Krammer will es wieder wissen. Seit 1987 sitzt der Landwirt im Maria Saaler Gemeinderat und hofft, dass das nach den Wahlen im Februar so bleibt. Der Landtagsabgeordnete und Bezirksparteiobmann der FPÖ wurde bei der Jahreshauptversammlung erneut zum Ortsparteichef und Spitzenkandidat für die anstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen bestimmt.

„Wir sind seit Jahren für die Anliegen der Maria Saaler da, bringen uns im Gemeinderat ein und wissen, wo der Schuh drückt. Das werden wir konsequent fortsetzen“, sagt der 58-Jährige, der seit fast 40 Jahren im Maria Saaler Gemeinderat, davon vier Perioden im Gemeindevorstand, sitzt. Dafür reichte es bei den letzten Wahlen im Jahr 2021 nicht mehr. Damals fuhr seine FPÖ mit 13,5 Prozent zwar ein minimales Plus ein, ist mit drei von 23 Sitzen im Gemeinderat jedoch gemeinsam mit den Grünen die kleinste Kraft.

Fokus auf leistbares Wohnen, Infrastruktur und Wirtschaft

Bei den Zielen bleibt er vage. Krammer möchte sich auf Inhalte konzentrieren, speziell auf leistbares Wohnen für Familien, auf die Stärkung der Infrastruktur und Wirtschaft. „Wir wollen nicht nur aufzeigen, wo Probleme liegen, sondern konkrete Lösungen präsentieren“, sagt Krammer, dem das mit Jürgen Arbatowski, Dieter Fleißner, Thomas Gratzer, Siegfried Koberer und Nina Petauer im Parteivorstand gelingen möchte.

Die vergangenen Monate waren bei anderen politischen Gruppierungen von personellen Veränderungen und internen Diskussionen geprägt. Während sich manche nur mit sich selbst beschäftigen, konzentrieren wir uns auf die Inhalte. — Seppi Krammer

Der FPÖ spielt die Unruhe in die Karten, die seit Monaten im Maria Saaler Gemeindeamt vorherrscht. Bürgermeister Franz Pfaller (SPÖ) verspielte nach nur einer Amtszeit den Rückhalt seiner Partei und wird im Februar nicht mehr antreten. Aller Voraussicht nach steigt Vizebürgermeister Karsten Steiner für die Sozialdemokraten in den Ring. Bei der ÖVP, der größten Kraft im Gemeinderat, kam es schon 2022 zur Rochade. Damals machte Vizebürgermeister Klaus Poscharnig für Siegfried Obersteiner Platz. Mit Pfaller versuchte er die Gräben zwischen den Parteien zu schließen und schloss ein Arbeitsübereinkommen ab.

In den Gemeinderat zurückkehren möchte auch Georg Schweiger-Kwiatkowski. 2017 kehrte der einstige Vizebürgermeister nach 15 Jahren der Politik den Rücken, versucht nun aber mit einer Bürgerliste ein Comeback. Mit dabei: Hans-Jörg Zwischenberger (Bürgerliste) und Heinz Christian Hammerschlag (Grüne), die derzeit beide im Gemeindevorstand sitzen.