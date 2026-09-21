Kleintransporter landete am Pöllauberg im Straßengraben

Bei einem Verkehrsunfall in einem Waldstück in der Zeil am Pöllauberg verlor der Lenker eines Kleintransporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen Bäume im Straßengraben.

Am Sonntag, dem 20. September, kam es um 15.37 Uhr in einem Waldstück auf der Pöllaubergstraße (L431) bei Zeil zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Lenker eines Kleintransporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In steilem Gelände prallte der Transporter entgegen seiner Fahrtrichtung gegen Bäume und kam dadurch zum Stehen.

1 / 3 Mit zwei Seilwinden wurde das Fahrzeug aus dem steilen Gelände gezogen © FF Pöllau

Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau sorgte zunächst für die Absicherung des Fahrzeugs und die Erstversorgung des Insassen. Das Rote Kreuz wurde zur Sicherheit nachalarmiert, die Einsatzkräfte nahmen den Verunfallten später zur Untersuchung mit. Der Kleintransporter wurde laut Kommandant Stefan Prinz „sehr aufwendig“ mit zwei Seilwinden aus dem Hang gezogen, währenddessen blieb die Straße gesperrt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und nahm den Unfallhergang auf.