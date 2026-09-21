Die Zahlen schwanken stark – von einem Promille bis zu vier Prozent. Ich würde schätzen, dass ein bis zwei Prozent im Wesentlichen pädophil orientiert sind. Aber Pädophilie ist nicht dasselbe wie sexueller Missbrauch. Der Großteil jener Männer, die Kinder missbrauchen, ist nicht pädophil.

Nein. Es gibt bis auf eine sehr kleine Gruppe keine erhöhte Gefahr, die von Männern ausgeht, die selbst missbraucht worden sind. Auch bei Männern, die Sexualdelikte begangen haben, finden wir statistisch kein erhöhtes Aufkommen eigener Missbrauchserfahrungen. Trotzdem wird dieser Zusammenhang ständig wiederholt.

Wird aus einem missbrauchten Jungen später mit größerer Wahrscheinlichkeit selbst ein Täter?

Kinder, die missbraucht werden, leiden oft ihr ganzes Leben unter diesen gewaltvollen Übergriffen.

Was treibt diese Männer dann an? Häufig missbrauchen sie Kinder in einem Abhängigkeitsverhältnis: als Stiefvater, Onkel, Sporttrainer oder andere Autoritätsperson. Sie haben Zugang, werden bewundert und nutzen diese Nähe aus. Es geht also um Macht, Verfügbarkeit und fehlende Grenzen. Manche sind aber auch sehr instabile Persönlichkeiten, die keine Beziehung zu Gleichaltrigen aufbauen können und sich deshalb Kindern zuwenden.

Klingt diese Erklärung nicht fast wie eine Verharmlosung? Erklären bedeutet nicht entschuldigen. Natürlich ist das, was sie Kindern antun, Gewalt. Aber als Therapeut muss ich verstehen, mit wem ich arbeite. Manche dieser Männer sind 40 oder 50 Jahre alt, leben noch bei ihrer Mutter und können kaum mit einer erwachsenen Frau sprechen. Sie tun einem einerseits leid – und gleichzeitig weiß man, welchen Schaden sie angerichtet haben.

Ist ihnen dieser Schaden überhaupt bewusst? Meistens nicht. Einer der ersten Sätze, die ich fast bei jedem verurteilten Täter höre, lautet: „Wissen Sie, bei mir ist es aber nie mit Gewalt abgelaufen.“ Dann frage ich: Wie soll das stattfinden, dass ein Erwachsener mit einem Kind Sex hat und das keine Gewalt ist? Viele sagen: Es gab keine Verletzungsspuren. Das Kind ist am nächsten Tag wiedergekommen. Also kann es so schlimm nicht gewesen sein.