Therapeut Jonni Brem: Die Männer sagen, sie „wollten doch nur spielen“
Werden missbrauchte Buben später selbst zu Tätern? Warum erzählen sich Sexualstraftäter, sie hätten mit Kindern doch „nur gespielt“? Und kann Therapie weitere Übergriffe verhindern? Der Therapeut Jonni Brem arbeitet seit Jahrzehnten mit Männern, die Kinder missbraucht haben.
Wird aus einem missbrauchten Jungen später mit größerer Wahrscheinlichkeit selbst ein Täter?
Nein. Es gibt bis auf eine sehr kleine Gruppe keine erhöhte Gefahr, die von Männern ausgeht, die selbst missbraucht worden sind. Auch bei Männern, die Sexualdelikte begangen haben, finden wir statistisch kein erhöhtes Aufkommen eigener Missbrauchserfahrungen. Trotzdem wird dieser Zusammenhang ständig wiederholt.
Wie viele Männer haben pädophile Neigungen?
Die Zahlen schwanken stark – von einem Promille bis zu vier Prozent. Ich würde schätzen, dass ein bis zwei Prozent im Wesentlichen pädophil orientiert sind. Aber Pädophilie ist nicht dasselbe wie sexueller Missbrauch. Der Großteil jener Männer, die Kinder missbrauchen, ist nicht pädophil.
Was treibt diese Männer dann an?
Häufig missbrauchen sie Kinder in einem Abhängigkeitsverhältnis: als Stiefvater, Onkel, Sporttrainer oder andere Autoritätsperson. Sie haben Zugang, werden bewundert und nutzen diese Nähe aus. Es geht also um Macht, Verfügbarkeit und fehlende Grenzen. Manche sind aber auch sehr instabile Persönlichkeiten, die keine Beziehung zu Gleichaltrigen aufbauen können und sich deshalb Kindern zuwenden.
Klingt diese Erklärung nicht fast wie eine Verharmlosung?
Erklären bedeutet nicht entschuldigen. Natürlich ist das, was sie Kindern antun, Gewalt. Aber als Therapeut muss ich verstehen, mit wem ich arbeite. Manche dieser Männer sind 40 oder 50 Jahre alt, leben noch bei ihrer Mutter und können kaum mit einer erwachsenen Frau sprechen. Sie tun einem einerseits leid – und gleichzeitig weiß man, welchen Schaden sie angerichtet haben.
Ist ihnen dieser Schaden überhaupt bewusst?
Meistens nicht. Einer der ersten Sätze, die ich fast bei jedem verurteilten Täter höre, lautet: „Wissen Sie, bei mir ist es aber nie mit Gewalt abgelaufen.“ Dann frage ich: Wie soll das stattfinden, dass ein Erwachsener mit einem Kind Sex hat und das keine Gewalt ist? Viele sagen: Es gab keine Verletzungsspuren. Das Kind ist am nächsten Tag wiedergekommen. Also kann es so schlimm nicht gewesen sein.
Sie erleben also eine starke Verharmlosung der eigenen Tat?
Ja. Ich hatte etwa einen fast 80-jährigen Mann, der immer wieder eher belustigt erzählte: Wir haben doch „nur gespielt“, ich habe sie manchmal „gekitzelt“, auch zwischen den Beinen. Für ihn war das lange die Geschichte: Ich habe nichts Böses gemacht. Dieses Mädchen hat sich mit 16 Jahren das Leben genommen. In ihrem Abschiedsbrief schrieb sie, sie könne mit der Schande, die ihr zugefügt worden sei, nicht leben. Da ist ihm diese ganze Verharmlosung erstmals weggebrochen.
Hier können sich Männer Hilfe holen
• Männerberatung 24/7: 0800 400 777
• Männerberatung Mannsbilder: 0512 576644
• Männernotruf: 05 76 77
• Männerberatung Wien: 01 6032828
• Männerberatung der Caritas: 02742 353510 335
• VIDO Männerberatung: 0676 8784 4751
Ist dieses „Ich wollte doch nur spielen“ typisch?
Diese Selbstrechtfertigung erlebe ich sehr stark. Der Großteil ist in der Vorstellung: Eigentlich bin ich ein guter Mensch. Ich habe dem Kind geholfen, ich war für es da, ich habe mich mit ihm beschäftigt. Sie kommen gar nicht auf die Idee, dass sie genau diese Beziehung verändert und möglicherweise etwas Zerstörerisches angerichtet haben – beim Vertrauen, bei der Körperlichkeit, bei der Sexualität des Kindes.
Warum arbeiten Sie vor allem mit Tätern und nicht mit Opfern?
Weil ich dort unmittelbar etwas verhindern kann. Wir sind in den 1980er-Jahren von einer Rückfallquote von rund 22 Prozent ausgegangen. Bei verurteilten Männern, die Therapie erhalten haben, liegen wir in Österreich laut unseren Zahlen inzwischen bei 3,9 Prozent. Das bedeutet, dass sehr viele Kinder vor weiteren Übergriffen geschützt werden konnten.
Kann man einen Menschen therapieren, den man für seine Tat verachtet?
Nein. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt: Ich muss anfangen, diese Menschen zu mögen, sonst kann ich sie nicht therapieren. Würde ich ihnen nur mit Empörung und Wut begegnen, könnte ich sie vielleicht kontrollieren oder trainieren – aber keine Veränderung erreichen. Therapie heißt nicht, die Tat zu verharmlosen. Therapie heißt, weitere Opfer zu verhindern.
Zur Person
Jonni Brem ist Psychotherapeut und klinischer sowie Gesundheitspsycholge. Seit 1986 arbeitet er in der Männerberatung, ab 1999 auch in und für Justizanstalten (derzeit in Floridsdorf, in Sonnberg und in Stein).
Er ist Mitbegründer des Instituts für Forensische Therapie, der größten forensischen Betreuungseinrichtung Österreichs und Forensischen Akademie, die Fortbildung in der forensischen Arbeit anbietet.