Kärntner erlitt bei Sturz mit E-Scooter schwere Kopfverletzungen

Der 51 Jahre alte Villacher trug keinen Helm, als er in Villach stürzte. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Schwere Kopfverletzungen erlitt ein Villacher (51) am Sonntagvormittag in Villach bei einem Sturz mit seinem E-Scooter. Gegen 10:30 Uhr war er mit seinem Scooter am Geh- und Radweg auf der Ossicher Zeile in Richtung Norden unterwegs. Er trug dabei keinen Helm.

Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er plötzlich und zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes zu. Der 51-Jährige blieb bewusstlos liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.