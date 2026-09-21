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Karure zu Neuseelands Vogel des Jahres gewählt
Er ist federleicht, kugelrund und extrem selten – doch bei der Wahl zum Vogel des Jahres in Neuseeland hat der Karure (Black Robin) die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Vor einem halben Jahrhundert stand der Chathamschnäpper, wie der schwarze Vogel auf Deutsch heißt, kurz vor dem Aussterben - heute hat er allen Grund zum Zwitschern. Mit rund 25.000 Stimmen setzte er sich gegen Dutzende gefiederte Konkurrenten durch.