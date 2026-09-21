Foto-, Medien- und Konzeptkünstlerin Margot Pilz ist 90

Der "Margot Pilz Fan Club", ein Projekt des Performance-Künstlers Michikazu Matsune, richtet ihre Geburtstagsparty erst am 10. Oktober in den Räumen der Wiener Galerie3 aus - ihren 90. Geburtstag feiert die Foto-, Medien- und Konzeptkünstlerin Margot Pilz allerdings bereits am Montag. Nicht in Wien, sondern in den Niederlanden, wo sie am 21. September 1936 in Haarlem als Tochter eines Holländers und einer Wienerin geboren wurde.

© APA/Margot Pilz Fan Club/Michikazu Matsune WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Margot Pilz Fan Club/Michikazu Matsune/Michikazu Matsune